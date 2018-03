Motocross, Qualifying Race MXGP GP Comunitat Valenciana 2018: Tim Gajser si impone, Antonio Cairoli quarto davanti a Jeffrey Herlings

Nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale 2018 di MXGP, è il campione del mondo 2016 Tim Gajser a centrare il bersaglio grosso. L’alfiere della Honda, in testa fin della partenza, ha saputo gestire la gara a proprio piacimento, dando un saggio delle sue grandi qualità sulla terra rossa iberica.

Lo sloveno si è così aggiudicato questa corsa manifestando un chiaro segnale di vitalità nei confronti dei propri avversari, dopo l’infortunio subito nel corso degli Internazionali d’Italia (a Mantova) che lo ha costretto a saltare l’esordio iridato in Argentina. Gajser ha preceduto di 3″427 un altro iridato del passato (2015), ovvero il francese Romain Febvre, abile a prevalere nel duello tutto transalpino, sulla Yamaha, contro Gautier Paulin (+ 6″893 da Gajser).

Centauro della Husqvarna che è stato insidiato fino alla fine da un Antonio Cairoli in grande rimonta. Il pilota siciliano, partito male, ha messo in scena una prestazione di grande livello, liberandosi della compagnia di Max Anstie (Husqvarna), Jeremy Seewer (Yamaha) e soprattutto di Jeffrey Herlings (KTM). Ebbene sì, un duello in pieno regola tra i due compagni di marca, dominatori dell’annata, che stavolta ha sorriso al nostro portacolori. Una quarta piazza, dunque, ricca di tanti significati per Tony che, domani, è pronto a lanciare il proprio guanto di sfida alla concorrenza. A completare la top10 dunque i menzionati Herlings, Seewer, Anstie oltre al belga Clément Desalle (Kawasaki), al russo Evgeny Bobryshev (Suzuki) ed all’altro belga Julien Lieber (Kawasaki).

Per quanto concerne gli altri italiani, Davide Bonini (KTM) ha chiuso 26°, Simone Zecchina (Yamaha) 28°, Stefano Pezzuto (Yamaha) 31°, Ivo Monticelli (Yamaha) 34° ed Alessandro Lupino (Kawasaki) 36°.













