LIVE Manchester United-Siviglia, Champions League in DIRETTA: Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella.

Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: alla formazione andalusa basterà un pareggio con reti per passare al prossimo turno, mentre servirà la vittoria ai Red Devils per staccare il pass per i quarti di finale. Ovviamente con un nuovo pareggio a reti inviolate si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori.

Il nostro live inizierà con l’inserimento delle formazioni ufficiali, mentre il fischio d’inizio è fissato alle 20.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Twitter AC Milan)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA