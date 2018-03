LIVE Roma-Shakhtar Donetsk, Champions League in DIRETTA: tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico i giallorossi dovranno recuperare il 2-1 dell’andata: la sconfitta in Ucraina può essere tranquillamente ribaltata dagli uomini di Eusebio Di Francesco che, sostenuti dal proprio pubblico, cercheranno quella vittoria (con due gol di scarto o per 1-0, il 2-1 vale i supplementari) che garantirebbe il passaggio del turno. La qualificazione ai quarti di finale, a dieci anni di distanza dall’ultima volta, è assolutamente alla portata di questa Roma che può vantare un tasso tecnico migliore dello Shakhtar Donetsk: il vantaggio andrà concretizzato.

I giallorossi, dopo aver vinto a Napoli e aver sconfitto il Torino, stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo e vogliono regalare una notte magica alla propria tifoseria oltre a una supersfida da sogno nel prossimo turno a eliminazione diretta. In campo la formazione tipo per mettere sotto gli ucraini e proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alla ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













