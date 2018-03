LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA: 0-0. Diego Perotti ed Edin Dzeko partono bene, Florenzi rischia l’autogol

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

Benvenuti alle PAGELLE LIVE di Roma-Shakthar Donetsk, match di ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2018. I giallorossi sono chiamati alla rimonta dopo l’1-2 subito in Ucraina tre settimane fa, e per farlo si affidano al proprio undici titolare. Lo schema è il classico 4-3-3 con Alisson inossidabile tra i pali, linea difensiva composta da Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi, centrocampo a tre con De Rossi e, ai lati, Nainggolan e Strootman, e tridente Perotti-Dzeko-Cengiz Under. Per lo Shakthar, squadra sempre pericolosa in fase offensiva, quanto a fasi alterne quando deve difendersi, proporrà il collaudato 4-2-3-1 con poche novità rispetto ai primi novanta minuti. Alla Roma sarà sufficiente vincere per 1-0 per passare il turno, ma gli ucraini di mister Fonseca sanno sempre essere pericolosi quando attaccano, con gli imprendibili Marlos, Taison e Bernard a sostegno del centravanti Ferreyra.













Di seguito le PAGELLE LIVE di questo match così importante, con i giallorossi sospinti da 50mila spettatori:

Roma (4-3-3)

Alisson 6 – Per il momento spettatore

Florenzi 6 – Lo Shakthar, come all’andata lo sta puntando. Dovrà stare molto attento! Su un calcio di punizione dalla fascia sinistra spizza verso la sua porta e rischia di beffare Alisson

Manolas 6 – Esce dalla difesa in un paio di occasioni e in una di queste perde un pallone che poteva diventare pericoloso

Fazio 6.5 – Avrà a che fare con Ferreyra, cliente pericoloso. Fino a questo momento gestisce alla grande la difesa

Kolarov 6 – Inizia molto propositivo, più concentrato a spingere che a difendere

De Rossi 6 – Si è giocato poco a centrocampo per ora e non è ancora stato in grado di dettare i tempi

Strootman 6 – Il pallone non è ancora passato dalle sue parti e il centrocampo giallorosso preferisce aspettare gli ucraini

Nainggolan 6 – Rispetto al match d’andata dovrà essere nel cuore dell’azione. Per il momento non si è ancora acceso

Cengiz Under 6 – Due palloni toccati ma sembra ancora una volta vivace e guizzante

Perotti 6.5 – Riposato dopo la panchina contro il Torino, sembra subito pericoloso sulla fascia sinistra

Dzeko 6 – Subito nel vivo dell’azione con una occasione dopo appena trenta secondi. Conclusione troppo debole. Molto della qualificazione dipenderà dalla sua vena

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6 ; Butko 6 , Ordets 6, Rakitsky 6 , Ismaily 6 ; Fred 6, Stepanenko 6; Marlos 6, Taison 6, Bernard 6; Ferreyra 6

