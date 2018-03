LIVE Juventus-Atalanta, recupero Serie A in DIRETTA: bianconeri per allungare a +4 sul Napoli

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e squadra arbitrale ad optare per il rinvio. I bianconeri si troveranno di fronte un’altra Atalanta, rispetto a quella che avrebbero affrontato in un primo momento: Gasperini, infatti, aveva scelto un forte turnover, dopo le fatiche in Europa League. Allo stesso modo anche Allegri opererà diversi cambi rispetto alla formazione che sarebbe dovuta scendere in campo allora.

Foto: pagina facebook Juventus