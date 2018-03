Juventus-Atalanta, recupero Serie A: orario d’inizio e come vederla in tv e in tempo reale. Le probabili formazioni

Mercoledì 14 marzo alle ore 18 Juventus ed Atalanta scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Dopo il rinvio di due settimane fa, il match tra bianconeri e nerazzurri ha una valenza particolare. In caso di vittoria, infatti, i padroni di casa si porterebbero a +4 il vantaggio sul Napoli nella graduatoria generale. Per cui le motivazioni degli uomini di Massimiliano Allegri sono diverse. Gli orobici, però, non vorranno recitare il ruolo di vittime sacrificali avendo l’obiettivo di cercare punti essenziali in chiave Europa League.

COME VEDERLA IN TV?

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Sky SuperCalcio, Sky Calcio 1 e su Sky Sport 1, e sulla piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Sport 2. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset. Inoltre vi sarà la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Mercoledì 14 marzo

ore 18.00 Juventus-Atalanta

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allegri, verosimilmente, riproporrà il 4-3-3, con Buffon tra i pali e una linea a quattro composta da De Sciglio, Benatia, Chiellini e Asamoah, in vantaggio rispetto ad un Alex Sandro non al meglio dal punto di vista atletico. A centrocampo, vi sarà il trio migliore possibile, con Khedira, Pjanic e Matuidi. In attacco, sicuro l’impiego di Dybala e Douglas Costa, ma resta un ballottaggio per il ruolo di centravanti. Il dubbio è tra Higuain, che ha riportato una contusione nella gara con l’Udinese (proprio nel fallo che ha poi generato la punizione trasformata da Dybala), e Mandzukic, pronto a rientrare dall’infortunio. In vantaggio il croato per partire dall’inizio.

Gasperini dovrebbe schierare un 3-4-1-2 in cui saranno titolari sia Hateboer che Ilicic dopo il turnover attuato contro il Bologna: Ilicic e Cristante dal 1′, in difesa Caldara dovrebbe farcela nonostante i problemi alla schiena anche se la sua presenza resta in forte dubbio. Al suo posto potrebbe subentrare Palomino. In mezzo Freuler insieme a De Roon: in dubbio Spinazzola e Gomez, comunque convocati, mentre non sono disponibli Rizzo e Bastoni.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Cristante; Ilicic, Cornelius.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Juventus