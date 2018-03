LIVE Inter-Napoli, Serie A in DIRETTA: tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Napoli, posticipo serale di questa domenica calcistica dedicata al 28° turno del campionato di calcio di Serie A. La Scala del Calcio si prepara ad ospitare uno degli incontri più attesi della stagione in una settimana che definire particolare è un eufemismo. La tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori ha segnato tutti in un modo e nell’altro ed è naturale che anche il big match di San Siro non faccia eccezione.

Tuttavia, sia Maurizio Sarri che Luciano Spalletti dovranno cercare di mettere da parte qualunque emozione per concentrarsi esclusivamente sul confronto. I partenopei, ancora in vetta alla classifica ma con una partita in più rispetto alla Juventus, vogliono dimenticare la sconfitta contro la Roma al San Paolo. Una battuta d’arresto inaspettata. Per Lorenzo Insigne e compagni una partita importante e da vincere altrimenti addio scudetto! Sul versante nerazzurro, i padroni di casa hanno anche loro la necessità di centrare i tre punti per avere ancora delle chance in ottica zona Champions League.

I protagonisti attesi sono tanti, tra i più attesi Mauro Icardi ed il citato Insigne. Il numero 9 nerazzurro, dopo quattro turni di stop, ricompare al Meazza dopo quasi due mesi. Ultima apparizione, il 21 gennaio per Inter-Roma 1-1. Il gol latita ancor da più tempo, da quel 5 gennaio a Firenze per un altro 1-1. L’argentino è fermo a 18 gol (sui 42 complessivi segnati dall’Inter), ma stasera andrà a caccia del suo centesimo in A (10 con la Sampdoria e 89 con i nerazzurri). Ora, la cifra tonda, lo eleverebbe a sesto giocatore più giovane di sempre a riuscirci nel campionato di Serie A. Il fantasista partenopeo, da par suo, arriva a San Siro come uno dei più in forma della squadra di Sarri. Lo dicono i numeri: sette reti e sei assist in totale, 125 le conclusioni in porta (primo in graduatoria: seguito da Dzeko 121 e Mertens 104) e 70 le volte in cui ha spedito un compagno al tiro (al secondo posto c’è Candreva: 66). Saprà aggiornare ancora queste cifre?

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE di Inter-Napoli, posticipo serale di questa domenica calcistica dedicata al 28° turno del campionato di calcio di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!













Foto: Gianfranco Carozza