LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA: 0-0. Super sfida a San Siro, Icardi sfida Insigne e compagni: partiti!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI INTER-NAPOLI

Buonasera e benvenuti alla diretta live delle pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo!

Appena ufficializzate, inseriremo nel live le formazioni della partita, poi dal fischio d’inizio aggiorneremo costantemente voti e commenti. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Gianfranco Carozza)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

INTER

Handanovic 6 A lungo inoperoso.

Cancelo 6,5 L’intesa con Candreva è buona, ma i due non riescono a sfondare.

Skriniar 7 Gestisce bene il reparto, limitando molto bene Mertens. Sfortunato quando colpisce il palo in avvio di ripresa.

Miranda 6,5 Nel periodo di massima sofferenza della squadra, intercetta tutti i palloni alti che arrivano in area. Nel secondo tempo sbarra magistralmente la strada a Mertens, lanciato verso la porta.

D’Ambrosio 5,5 Tocca pochi palloni, troppo spesso è fuori dall’azione.

Brozovic 6 Soffre le incursioni avversarie, poi sbroglia bene la matassa prendendo bene le misure ai napoletani.

Gagliardini 5,5 Nel primo quarto di gara non è mai al centro del gioco.

Candreva 6,5 Parte subito con buon piglio.

Rafinha 6 Prestazione sufficiente, senza infamia e senza lode (al 64′ Eder 6 Entra nel momento peggiore, proprio quando il Napoli cresce e l’Inter va in sofferenza).

Perisic 5 Sembra ancora una volta svogliato, molle sui contrasti, la controfigura di se stesso.

Icardi 6,5 Bravo a sfuggire ad Allan, costringendolo ad un fallo che gli costa il giallo.

All.: Spalletti 6 Ottimo inizio nerazzurro, poi i campani crescono. Azzarda la doppia punta togliendo Rafinha ed inserendo Eder.

NAPOLI

Reina 6 Chiamato poco in causa, risponde presente quando necessario.

Hysaj 6,5 Col passare dei minuti avanza il suo raggio d’azione offensivo

Albiol 6 Gioca bene contro Icardi, anticipandolo spesso e volentieri di testa, sui pochi palloni alti che gli arrivano.

Koulibaly 6 Bene, come tutto il reparto arretrato partenopeo, che non soffre Icardi, servito poco e male.

Mario Rui 6,5 Spesso le sue incursioni fanno male, ma negli ultimi metri non punge.

Allan 6,5 Ruba palla al quarto d’ora e dà il la ad un’azione molto pericolosa della squadra campana. Un brutto fallo su Icardi gli costa un giallo che lo limita.

Jorginho 6,5 Il vero dominatore del centrocampo, lascia le briciole alle maglie nerazzurre.

Hamsik 6 Per i suoi piedi passano pochi palloni, non può fare più di tanto ed illuminare come al solito (dal 71′ Zielinski 6,5 Entra subito bene in partita, donando dinamismo alla manovra partenopea).

Callejon 6 Mai pericoloso, gli arrivano comunque pochissimi palloni giocabili.

Mertens 5,5 Non parte benissimo, commettendo qualche errore di troppo. Nella ripresa sbaglia troppo sotto porta, al di sotto dei suoi standard.

Insigne 6 La prima conclusione verso la porta di Handanovic è sua, ma non inquadra l’obiettivo.

All.: Sarri 6,5 Dopo un quarto d’ora molto difficile, i partenopei escono alla distanza. Non riese però a trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it