Basket, 21a giornata Serie A 2018: Venezia e Milano restano in testa. Pesaro vince lo scontro salvezza

Resta una coppia al comando della classifica della Serie A. Vittorie esterne per Venezia e Milano, che superano rispettivamente Torino e Bologna. Avellino prova a tenere il passo, con Brescia che dovrà recuperare la sua partita. Lotta playoff sempre più accesa e con tante squadre ancora in corsa. In chiave salvezza successo vitale di Pesaro, che riapre tutto. Sono questi i temi principali della 21a giornata.

Un primo tempo davvero ottimo e chiuso avanti di 17 punti, permette alla Reyer di superare 90-82 la Fiat Torino. Un successo importante dei Campioni d’Italia in carica, che hanno in Michael Jenkins il migliore con 15 punti. Al successo di Venezia, risponde prontamente l’Olimpia Milano, che supera la Virtus Bologna 73-67 con una buona prova della sua coppia di centri Gudaitis-Tarczewski (22 punti in due).

Avellino resta al terzo posto, dopo aver demolito davanti al proprio pubblico la Happy Casa Brindisi per 89-71 con un Bruno Fitipaldo da 18 punti. Non ha giocato, invece, la Germani Brescia, che recupererà il suo match con Reggio Emilia il 4 aprile a causa degli impegni europei della Grissin Bon.

Lotta playoff che si accende sempre di più. Ieri nell’anticipo Trento con la vittoria su Varese (82-74) ha lanciato la sua candidatura. Ora la Dolomiti è a quota 22 punti insieme ad altre tre squadre: oltre a Bologna, ci sono anche Sassari e Cantù, che hanno sfondato quota 100 punti e vinto agevolmente contro la Vanoli Cremona e la The Flexx Pistoia.

Una delle vittorie più importanti di questa giornata, però, è quella della VL Pesaro, che supera 84-81 la Betaland Capo d’Orlando dopo un tempo supplementare. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con i marchigiani che alla fine riescono a conquistare due punti vitali ed agguantano i siciliani, che conservano il vantaggio dello scontro diretto. La tensione regna in tutta la partita, con Pesaro che cancella lo spettro della retrocessione sulll’errore di Maynor a tre secondi dalla fine e poi con un supplementare di grinta e cuore e con un Dallas Moore decisivo.

Questo il riepilogo dei risultati

Dolomiti Energia Trento – Openjobmetis Varese 82-74

Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Cremona 102-86

Fiat Torino – Umana Reyer Venezia 82-90

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 67-73

Sidigas Avellino – Happy Casa Brindisi 89-71

VL Pesaro – Betaland Capo d’Orlando 84-81 d.t.s

Red October Cantù – The Flexx Pistoia 106-85

Grissin Bon Reggio Emilia – Germani Basket Brescia (mercoledì 4 Aprile ore 20.30)

CLASSIFICA: Venezia, Milano 32, Avellino 30, Brescia* 28, Torino 24, Sassari, Cantù, Bologna, Trento 22, Cremona 20, Reggio Emilia* 18, Varese 16, Pistoia 14, Brindisi 12, Capo d’Orlando, Pesaro 10.













Credit: Ciamillo