Football americano, Prima Divisione 2018: Rhinos sconfitti, Giants e Guelfi imbattuti

Seconda giornata della Prima Divisione 2018 e finalmente abbiamo potuto vedere tanto football. Dopo i rinvii della Week 1 per via del maltempo, infatti, in questo fine settimana si è giocato su tutti e quattro i campi, dove non sono mancati equilibrio e sorprese.

Tanta fatica per i Giaguari Torino, che sotto di un field goal dopo il primo quarto, hanno reagito andando a segno nel secondo e nel terzo periodo, ribaltando il risultato contro i Dolphins Ancona (14-3). Si è segnato poco, invece, tra Rhinos Milano e Guelfi Firenze. I padroni di casa hanno aperto le marcature con una safety, recuperata poi dagli ospiti, che nel secondo periodo hanno quindi allungato quel tanto che è bastato per vincere, confermandosi anche in questa settimana imperforabili (2-6). Molto meno equilibrio tra UTA Pesaro e Ducks Lazio, dove nel 7-34 finale Gentili ha messo in scena un vero e proprio show per i biancocelesti, con 3 TD segnati. Divario ampio, infine, anche per i Giants Bolzano, che hanno vinto per 35-8 contro i Lions Bergamo, con il qb americano Jon Brown che ha lanciato ben 4 TD (su 5).

I risultati della Week 2 di Prima Divisione

Giaguari Torino vs Dolphins Ancona 14-3

Rhinos Milano vs Guelfi Firenze 2-6

UTA Pesaro vs Ducks Lazio 7-34

Giants Bolzano vs Lions Bergamo 35-8

La classifica

1 GUELFI Firenze 2 0

2 GIANTS Bolzano 2 0

3 GIAGUARI Torino 1 0

4 DUCKS Lazio 1 1

5 PANTHERS Parma 0 0

6 SEAMEN Milano 0 0

7 DOLPHINS Ancona 0 1

8 LIONS Bergamo 0 1

9 RHINOS Milano 0 1

10 UTA Pesaro 0 2













Foto: Pier Colombo