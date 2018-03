LIVE Ginnastica, Serie A 2018: prima tappa in DIRETTA. Carofiglio vola, Reale Torino in testa. Attesa per le big: Ferlito, Mori, Meneghini e le giovani

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un livello altissimo visto che i carichi di lavoro sono stati spostati in avanti rispetto alla tradizione per ottemperare al nuovo calendario.

Giornata davvero lunghissima: si inizia alle ore ore 09.30 e si finisce alle 19.00 circa. Un sabato infinito e appassionante per tutti gli amanti della ginnastica artistica. La nuova Serie A con la presenza di 24 squadre ha infatti costretto a rivedere il programma: al mattino le 12 formazioni meno blasonate, poi dalle 14.30 spazio alle così dette big tra cui la Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico e saranno trascinate dalla classe 2003, il futuro della nostra Nazionale: le gemelle Asia e Alice D’Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio dovranno ottemperare all’assenza per infortunio delle varie Vanessa Ferrari, Erika Fasana, Sofia Busato, Martina Rizzelli.

Sulla carta le Leonesse sono le più accreditate per la vittoria. Le avversarie più temibili sono la Gal Lissone di Elisa Meneghini e della rientrante Carlotta Ferlito (la vedremo solo alla trave), la Giglio Montevarchi di Lara Mori (gareggiano in casa) e il Centro Sport Bollate delle sorelle Grisetti. Partono più attardate l’Artistica 81 Trieste (assente Federica Macrì per impegni universitari, Martina Maggio infortunata, Tea Ugrin con solo due attrezzi) e la Forza e Virtù di Novi Ligure che deve scontare l’addio agonistico di Arianna Rocca.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, rotazione dopo rotazione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30 e si prosegue fino alle 19.00 circa. Buon divertimento a tutti.













14.30 Le ginnaste tornano in pedana. Stanno per iniziare i minuti di riscaldamento all’attrezzo per quanto riguarda il quarto gruppo.

Ci aggiorniamo tra una ventina di minuti, nel frattempo prepariamo la cronaca della mattina.

14.05 Si è chiusa la mattinata delle gare. Si riprenderà alle 14.30 con il quarto gruppo tutto lombardo con Pro Lissone, Pro Patria Milano e Juventus Nova Melzo. La gara sta per entrare nel vivo.

14.03 CLASSIFICA DOPO TRE GRUPPI. Al comando la Reale Ginnastica Torino con 145.900, seconda la Olos Gym 2000 Roma con 144.500 terza la Ginnastica Civitavecchia con 142.350. A seguire Ghislanzoni (139.900), Biancoverde (138.150) e Gymnasium (136.800).

14.02 In bocco tutti i punteggi. Per Martina Basile 12.650 al corpo libero dove Benedetta Ciammarughi ottiene 12.350. Giulia Bencini 11.900 alle parallele, 13.500 per Ana Maria Lache al volteggio.

14.00 Si è chiusa l’ultima rotazione del terzo gruppo ma fin quando non si aggiornerà il tabellone dei punteggi sarà dura comunicare la classifica della mattina.

13.54 Il pannello dei punteggi purtroppo non si aggiorna.

13.50 Siamo nel pieno dell’ultima rotazione. Si sta per concludere questa lunga mattinata.

13.42 Nell’ultima rotazione vedremo. Gymnasium al volteggio, Civitavecchia alle parallele, Ghislanzoni alla trave e Olos al corpo libero.

13.40 CLASSIFICA (dopo tre rotazioni del terzo gruppo). Ghislanzoni in testa con 108.100, seconda la Olos con 107.250, poi Civitavecchia con 106.950 e Gymnasium (97.305).

13.30 Ecco Martina Basile alla trave (foto Giorgia Urbani).

13.28 Purtroppo Martina Basile commette delle sbavature nel corso del suo esercizio alla trave, si ferma a 11.750 con 6.15 di esecuzione a causa anche di una caduta. Intanto 11.400 di Giorgia Di Nicola al corpo libero dove Fatima Rosset ottiene 11.500. La Ghislazoni chiude la rotazione alle parallele con 11.500 di Laura Todeschini.

13.22 Interessante il 13.400 di Giulia Bencini al volteggio. Siamo nel pieno della terza rotazione, Benedetta Ciammarughi 10.900 alla trave.

13.15 Ora la terza rotazione. Civitavecchia al volteggio, Ghislanzoni alle parallele, Olos Gym alla trave (attenzione a Basile) e Gymnasium al corpo libero.

13.16 CLASSIFICA (dopo la seconda rotazione del terzo gruppo). Ghislanzoni in testa con 75.300, poi Olos Gym con 73.750, Civitavecchia con 67.000 e Gymnasium con 62.700. Al comando assoluto la Reale Torino che ha già terminato la gara.

13.05 Arriva un buon 12.350 per Giulia Cotroneo al corpo libero, Benedetta Ciammarughi si ferma a 11.250 sugli staggi dove invece Martina Basile viene premiata con 12.550 (4.4).

13.01 Seconda rotazione con la Ghislanzoni al volteggio (13.500 di Galbusera e 13.400 di Todeschini). Olos alle parallele con Martina Basile, Gymnasium alla trave, Civitavecchia al corpo libero.

13.00 Buon 13.600 di Martina Basile al volteggio. Si è conclusa la prima rotazione del terzo gruppo.

12.58 Un po' di scatti dalla terza rotazione (foto Giorgia Urbani).

12.45 Iniziata la prima rotazione del terzo gruppo. Da annotare il 12.000 di Anna Galbusera al corpo libero, buon 13.400 per Benedetta Ciammarughi al volteggio, alla trave 11.300 di Giulia Cotroneo.

12.38 Le ragazze stanno completano il riscaldamento all’attrezzo.

12.35 Ordine di rotazione: Olos al volteggio, Gymnasium alle parallele, Civitavecchia alla trave, Ghislanzoni al corpo libero.

12.33 Ora l’ultimo mini gruppo che chiuderà la mattinata. In gara Olos Gym 2000 Roma, Gymnasium Treviso, Ginnastica Civitavecchia, Ghislanzoni Lecco. Occhio soprattutto a Martina Basile (Olos).

12.32 La notizia positiva della mattinata è stata Desiree Carofiglio, tornata su buoni livelli dopo i Mondiali.

12.30 CLASSIFICA (dopo i primi due minigruppi). Reale Torino al comando con 145.900, distaccate la Biancoverde Imola (138.150) e la Fanfulla (133.350), quarta la Sampietrina Seveso (133.000), poi Victoria Torino (131.300), Enrico Mattei (130.950), Ginnastica Romana (130.750) e Adesso Sport (128.150).

12.29 Si è conclusa l’ultima rotazione del quarto gruppo.

12.28 Desiree Carofiglio ottiene 13.700 al corpo libero (5.0 il D Score, 3 decimi di bonus). Esercizio con importanti difficoltà per la ginnasta della Reale Torino che completa un’ottima giornata.

12.22 Ottimo 12.350 per Irene Lanza, ora tocca a Desiree Carofiglio al quadrato.

12.20 Anche Fabiana Lovato ottiene un buon 12.200 al corpo libero. La Reale Torino sta viaggiando verso il primo posto.

12.17 Matilda Antonelli 12.750 al volteggio dove Bianca Toniolo si ferma a 12.500. Greta Losano 12.200 al corpo libero.

12.12 L’ultima rotazione del secondo gruppo prevede Romana al volteggio, Sampietrina alle parallele, Biancoverde alla trave e Reale Torino al corpo libero.

12.10 CLASSIFICA. Reale Torino in testa con 107.650, Biancoverde insegue con 104.850, Sampietrina a 102.100, Romana 93.300. Fanfulla continua a comandare, vedremo come sarà la classifica complessiva dopo la chiusura di questo gruppo.

12.08 Si è conclusa la terza rotazione del secondo gruppo, siamo in ritardo di qualche minuto sulla tabella di marcia.

12.02 La trave non è uno dei punti di forza di Carofiglio: 11.650. Nel frattempo 12.050 di Alice Bernardini al corpo libero.

11.58 Sampietrina al volteggio con Martina Pozzoli che ottiene 12.950, 12.150 per Sborchia. Interessante 12.400 di Sofia Iribarren sugli staggi, tra poco Desiree Carofiglio alla trave.

11.50 In questa rotazione: Sampietrina al volteggio, Biancoverde alle parallele, Reale Torino all trave con Desiree Carofiglio, Romana al corpo libero.

11.43 CLASSIFICA (dopo la seconda rotazione del secondo gruppo): Reale Torino davanti con 73.850 seguita dalla Biancoverde (72.300). Poi Sampietrina (64.900) e Romana (59.800). In testa alla classifica c’è Fanfulla che però ha già completato la gara.

11.38 Si sta per concludere la seconda rotazione di questo gruppo. Nel frattempo 10.0 di Matilda Antonelli alla trave e 9.55 di Alessia Palerma al corpo libero.

11.33 Desiree Carofiglio ha alzato il livello della gara con un bel 13.850 alle parallele. Sta facendo la differenza, è nettamente la più forte della mattina (5.5 il D Score, ci sono due decimi di bonus). Per Martina Pozzoli 11.600 al corpo libero.

11.30 Biancoverde si difende bene alla tavola, spiccano il 13.400 di Giada Montanari e il 13.00 di Sofia Iribarre. Per Irene Lanza 10.850 sugli staggi.

11.27 Desiree Carofiglio all'opera sugli staggi (foto Giorgia Urbani).

11.25 Ora la seconda rotazione di questo gruppo. Desiree Carofiglio attesa alle parallele insieme alle compagne della Reale Torino. Biancoverde al volteggio, Romana alla trave, Sampietrina al corpo libero.

11.22 Si è conclusa la prima rotazione del secondo mini gruppo. Reale Torino al comando con 39.300, a seguire Biancoverde con 32.750, Sampietrina con 30.600 e Romana con 30.250.

11.11 Finalmente un punteggio di rilievo! Ci pensa Desiree Carofiglio, il nome di spicco in questa mattinata. Dopo la partecipazione ai Mondiali, veste il body della Reale Torino e ottiene un bel 14.100 al volteggio (5.0 il D Score). Nel frattempo 11.100 di Giada Montanari al corpo libero, 10.950 di Martina Pozzoli alla trave e 11.150 di Alice Bernardini alle parallele.

11.08 Ricordiamo l’ordine di rotazione. Reale Torino alla tavola, Romana sugli staggi, Sampietrina sui 10cm, Biancoverde al quadrato.

11.07 Iniziata la prima rotazione del secondo minigruppo. Si parte con il 13.200 di Fabiana Lovato al volteggio, 11.250 per Luna Luschu al corpo libero. Bianca Toniolo si ferma a 9.800 sulle parallele.

11.02 In corso di svolgimento il riscaldamento all’attrezzo.

10.58 Stanno per entrare in campo le quattro squadre del secondo mini gruppo: Reale Torino, Biancoverde Imola, Sampietrina Seveso e Ginnastica Romana. Per loro riscaldamento all’attrezzo, poi la gara. Siamo in linea con la tabella di marcia

10.56 CLASSIFICA (al termine del primo mini gruppo). Fanfulla al comando con 133.250: le lodigiane hanno operato il sorpasso in extremis sulla Victoria Torino (131.300). Terza la Enrico Mattei (130.950), quarta la Adesso Sport (128.150).

10.55 Con il 10.850 di Bagnato al corpo libero e il 9.350 di Alice Sereno alla trave si chiude la gara del primo mini gruppo.

10.45 Giorgia Cipolloni ottiene un discreto 11.850 al corpo libero, Fanfulla non riesce mai a superare i 10 punti alle parallele, Adesso Sport chiude con il 12.650 di Villani e 11.800 di Sammarco al volteggio.

10.38 Difficoltà per Fanfulla alle parallele (4.150 di Petrean e 8.800 di Calvaresi). Ilaria Malizia 10.350 al corpo libero, bel 12.800 di Ludovica Guardino al volteggio.

10.32 Ora la quarta e ultima rotazione del primo minigruppo. Adesso Sport al volteggio, Fanfulla alle parallele, Victoria alla trave ed Enrico Mattei al corpo libero.

10.30 CLASSIFICA (dopo tre rotazioni della prima suddivisione). Al comando Fanfulla con 105.200 punti, seconda la Victoria Torino (100.750), terza la Enrico Mattei (96.900), quarta la Adesso Sport (90.850).

10.28 Si è conclusa la terza rotazione del primo mini gruppo con il 10.150 di Valeria Bagnato alla trave e il 9.300 di Maria Carola Silvi al corpo libero.

10.22 Interessante il 10.750 di Giorgia Cipolloni alla trave, mentre la Victoria Torino ha faticato ad andare oltre il 9 alle parallele dopo il buon esercizio di Martina Natale.

10.16 Primi punteggi nella terza rotazione. Rebecca Dionisi si spinge fino a 11.600 al corpo libero, Sara Stagni 10.200 alla trave, buon 11.150 di Martina Natale alle parallele, Laura Calvaresi è la migliore delle sue al volteggio con 12.800.

10.10 Inizia la terza rotazione del primo gruppo. Fanfulla al volteggio, Victoria alle parallele, Mattei alla trave, Adesso Sport al corpo libero.

10.08 CLASSIFICA (dopo due rotazioni del primo gruppo): Victoria Torino al comando con 71.550 seguita da Fanfulla (67.500), poi Enrico Mattei (65.800) e Adesso Sport (58.100).

10.06 Si è conclusa la seconda rotazione del primo gruppo: 11.200 di Isabella Bartolucci al corpo libero, 9.550 di Ilaria Malizia alle parallele, 9.500 di Maria Carola Silvi alla trave.

10.05 Giorgia Morera sulla trave (foto Giorgia Urbani).

10.02 La rotazione del Fanfulla al corpo libero si sta rivelando discreta, Lisa Uggeri ottiene un buon 11.550. Adesso Sport impegnata alla trave dove, dopo 10.900 di Morera, non riesce ad andare oltre i dieci punti con Dionisi e Guarino.

09.58 Buon 11.900 per Laura Calvaresi del Fanfulla al corpo libero. Enrico Mattei chiude la rotazione alle parallele con il 9.550 di Ilaria Malizia, per la Vitoria 11.850 di Alice Porcu al volteggio.

09.53 Inizia la seconda rotazione del primo mini gruppo. Martina Natale (Victoria Torino) ottiene 12.20 per il suo volteggio, fa meglio la compagnia di squadra Carola Macchia (12.650). Giorgia Morera ora gareggia per la Adesso Sport, 10.900 alla trave. Nulla di eccezionale per la Enrico Mattei alla trave: 9.250 di Stagni e 7.700 di Kalmykova.

09.45 Sta per concludersi il riscaldamento all’attrezzo per la seconda rotazione. Victoria Torino al volteggio, Enrico Mattei alle parallele, Adesso Sport alla trave e Fanfulla al corpo libero.

09.43 La Adesso Sport si è invece cimentata alle parallele (miglior risultato il 10.250 di Ludovica Gurdino) mentre la Fanfulla era impegnata alla trave (11.200 di Isabella Bartolucci). Al corpo libero spazio per la Victoria Torino (11.900 per Martina Natale). Il livello naturalmente si alzerà nel corso della giornata. Ora la seconda rotazione.

09.41 Intanto arrivano i primi punteggi. Enrico Mattei al volteggio: 12.400 per Sara Stagni, 12.500 per Giorgia Cipolloni, 12.100 per Valeria Bagnato.

09.32 Tra poco il via al riscaldamento agli attrezzi, poi inizierà la gara. Ogni rotazione durerà 22 minuti, ogni micro suddivisione necessiterà dunque di circa novanta minuti. Dovrà funzionare tutto alla perfezione perché le squadre sono tante e la giornata è lunghissima, si finirà attorno alle ore 19.00.

09.30 LE SQUADRE ENTRANO IN CAMPO. La gara si sta svolgendo al PalaCongressi di Arezzo.

09.25 A iniziare la giornata un mini gruppo di quattro squadre: Enrico Mattei, Victoria Torino, Fanfulla Lodi, Adesso Sport. Il loro obiettivo massimo è quello di accedere alla prossima A2, quindi rientrare tra il nono e il sedicesimo posto. Inizia anche la gara maschile con sei formazioni.

09.22 Ogni squadra schiererà tre ginnaste su un singolo attrezzo.

09.20 Ricordiamo il format di gara. 24 squadre partecipanti, divise in due fasce: al mattino le meno blasonate, poi dalle 14.30 si inizia a fare sul serio. Il tutto è stato fatto in vista dell’anno prossimo quando avremo una Serie A1 con solo otto squadre.

09.15 Buongiorno a tutti. Alle 09.15 inizierà questa lunga giornata dedicata alla Serie A di ginnastica artistica.