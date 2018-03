LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: prove libere. La parola alla pista! Mercedes lepre, prime risposte per la Ferrari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018 di F1. Sul tracciato dell’Albert Park va in scena il day-1 e la curiosità su quel che faranno le monoposto in pista è tanta.

Da queste prime due sessioni cominceremo a capire meglio gli equilibri, soprattutto tra i top team. Nel corso delle prove invernali la Mercedes ha impressionato e sembra godere di un po’ di vantaggio rispetto alla concorrenza. I tanti chilometri percorsi, associati ad ottime prestazioni, hanno trasmesso serenità ai due piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, nonché al team.

Da par suo la Ferrari va a caccia della propria identità, per comprendere meglio le potenzialità della propria vettura. passo lungo” e le modifiche sostanziali rispetto al modello precedente debbono ancora essere comprese a pieno dai tecnici della Rossa. Le potenzialità sono molte e gli ottimi tempi siglati con le gomme morbide in Spagna lo testimoniano. Tuttavia, si ha l’impressione che, nel primo appuntamento australiano, la scuderia di Maranello arrivi con meno certezze rispetto all’anno scorso. La macchina, infatti, non pare essere facile da mettere a punto e servirà tempo per scoprirla al 100%.

Attenzione però alla Red Bull. La RB14 potrebbe inserirsi nella lotta iridata? Sembrerebbe di sì. La monoposto di Milton Keynes si è messa in evidenza nella prove in Catalogna. Stabilità in curva e grande continuità di prestazione hanno caratterizzato il proprio incedere sull’asfalto iberico. Aspetti sottolineati prima da Toto Wolff, Team Principal delle Frecce d’Argento, e poi dal campione del mondo in carica Hamilton. Il britannico, infatti, più che soffermarsi sul Cavallino, ha parlato chiaramente della vettura anglo-austriaca come possibile avversaria del campionato. ‘Spoiler tattici’ per confondere l’opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo…

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 02.00 con le prove libere 1. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DELLE LIBERE (23 MARZO)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI