F1, GP Australia 2018 – Sebastian Vettel: “L’obiettivo è vincere con la Ferrari”

La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo.

Focalizzandoci sul teutonico della Rossa, il 4 volte iridato ha subito chiarito il suo pensiero sul duello Mercedes-Ferrari, tanto atteso quest’anno: “Giusto considerare la Mercedes favorita per il Mondiale, ma la stagione è lunga. Questa è solo una gara, ma noi siamo fiduciosi e abbiamo molti motivi per essere ottimisti. Potremmo essere in condizioni migliori, ma dai test sono arrivate buone indicazioni. L’obiettivo è vincere con la Ferrari, bisogna fare più punti possibile in ogni gara“.

Relativamente ai cambiamenti introdotti da Liberty Media, il parere di Seb è il seguente: “Dal punto di vista dei piloti non è cambiato molto, ma credo sia piacevole il sostegno avvertito lo scorso anno attorno alla pista. Sono comunque un tradizionalista e un po’ mi confonde il fratto che le gare debbano iniziare dopo. O anche l’assenza delle grid-girls…”.

Sui punti deboli del suoi avversari, in particolare Hamilton, la risposta del ferrarista è piuttosto chiara: “I punti deboli di Lewis? Tutti li abbiamo. Alcuni sono caratteriali, altri sulla guida. Ma io penso ai miei e non mi preoccupo molto degli altri”.













