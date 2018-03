F1, GP Australia 2018 – Lewis Hamilton: “Il mio obiettivo è quello di essere ancor più costante dell’anno scorso”

La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo.

Focalizzandoci sul britannico della Mercedes, Lewis ha subito chiarito il suo pensiero sul valore di essere in F1: “E’ un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed essere ai suoi vertici. Ci sono alcuni che escono di scena in anticipo ed altri che hanno vinto il campionato e non sono stati competitivi. Ma se vuoi essere il migliore devi battere i migliori. E gareggiare con Vettel è bello. Vedo Ricciardo sorridere, ecco perché mi aspetto anche una Red Bull competitiva“.

Relativamente ai cambiamenti introdotti da Liberty Media, il parere del 4 volte iridato è il seguente: “La nuova F1 con Liberty Media, non saprei cosa dire. C’è il nuovo inno, credo ci siano stati dei buoni progressi nell’ultima stagione, soprattutto nel coinvolgimento della gente. Ma serve tempo per i cambiamenti, ma loro stanno facendo del loro meglio e faremo di tutto per sostenerli.”

E sulle sensazioni in vista dell’esordio iridato: “Sono molto entusiasta. Non vedo l’ora di ripartire, anche se il momento con la stampa non è il più eccitante del weekend. Il mio obiettivo è quello di essere ancora più costante di un anno fa“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI