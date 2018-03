LIVE Atletica, Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA: sfida Manyonga-Lawson, che battaglia sui 60m. Bongiorni in semifinale nei 60. Folorunso subito fuori

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel getto del peso e per l’assegnazione del titolo maschile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera (venerdì 2 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con le varie batterie e i turni preliminari, poi alle ore 19.00 appuntamento con la sessione serale. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per il programma di giornata

Clicca qui per gli italiani in gara













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.52: Healy, Gonska, Bezekova, Yaroshchuk-Ryzhykova, Lukudo e Voindrova le ripescate nei 400 donne

13.48: Batteria lenta e Lukudo in semifinale! Vince Jenkins in 53″39, secondo posto per Putalova in 53″97

13.44: ASl via nell’ultima batteria dei 400 Azevedo (Por), Dantè (Mli), Ciric (Srb), Putalova (Svk), Jenkins (Jam), George (Ngr)

13.42. La giamaicana McPherson vince la quinta batteria in 52″17, seconda Doyle in 52″31. Eliminata Folorunso, Lukudo appesa a un filo

13.35: Al via nella quinta batteria dei 400 Claxton (Pur), Salaski (Srb), Bezeko0va (Svk), McPherson (Jam), Doyle (Gbr), Healy )Irl)

13.31: Ancora un terzo posto per l’Italia con Lukudo che chiude terza la sua batteria in 52″98, personale, alle spalle di Wimbley in 52″43 e Serksniene in 52″81

13.29: L’azzurra Raphaela Boaheng Lukudo al via nella quarta batteria dei 400 donne assieme a Serksniene (Ltu), Wiciszkiewicz (Pol), Wimbley (Usa) e Horvat (Slo)

13.28: Mayer spara il peso a 15.67 e va in testa alla classifica del peso e generale!

13.25: Chiude al terzo posto Folorunso ma il tempo è alto per l’azzurra. Vince la britannica Clark in 52″75, secondo posto per Swiety-Ersetic in 53″05. Folorunso chiude in 53″24 con grande rimonta nel rettilineo finale ma ha già il quarto tempo di ripescaggio (su sei) e mancano ancora tre batterie. E’ quasi fuori

13.19: Tra poco la terza batteria dei 400 donne con l’azzurra Ayomide Folorunso che affronterà Alexander (Vin), Balkwill (Can), Golendova (Kaz), Swiety-Ersetic (Pol), Clark (Gbr)

13.19: La svizzera Sprunger vince la seconda batteria dei 400 in 52″46, secondo posto per l’olandese Ghafoor con 52″54

13.16: Dopo due lanci nel getto del peso dell’Heptathlon Warner con un buon 14.90 (secondo) rafforza la sua prima posizione, Mayer si inserisce al quarto posto con 14.49. In testa Victor di Grenada con 15.54

13.15: Tra poco la seconda batteria dei 400 donne con Bueno (Esp), Senokonoko (Fij), Gonska (Ger), Jones (Can), Ghafoor (Ned), Sprunger (Sui)

13.13: Questi i ripescati dei 400 maschili: L. Santos, Karam, Okezie, Guevara, Bua, Sorm, J. Santos, Litvin

13.12: La statunitense Okolo vince in 51″55, davanti a Belimpasaki in 52″27 (personale)

13.10: Al via la prima batteria dei 400 donne con Yaroshchuk – Ryzhykova (Ukr), Mikhina 8Kaz), Vondrova (Cze), Okolo (Usa) e Belimpasaki (Gre)

13.05: Squalificato anche un altro dei favoriti, Brenes della Costa Rica. Salgono a sette gli squalificati. Tra poco i ripescati

13.00: Iniziato il salto in alto del Pentathlon e il getto del peso dell’Heptathlon

12.57:Lo spagnolo Husillos in scioltezza vince l’ultima batteria in 46″51, secondo posto per Maslak in 46″80. Attendiamo l’ufficialità per i ripescaggi che saranno ovviamente di più del previsto per via delle squalifiche della terza batteria

12.53: Incredibile! Arriva l’ufficialità della squalifica di tutti gli atleti della terza batteria: mai vista una cosa del genere. Tutti avrebbero lasciato la loro corsia prima della zona delimitata

12.50: Al via nell’ultima batteria Atabaev (Tjk), Ghukasian (Arm), Santos (Dom), Karam (Kuw), Husillos (Esp), Maslak (Cze)

12.49: Successo nella quinta batteria di Brenes (Costa Rica) in 46″58 e secondo posto per Bailey Jr. in 46″77

12.45: In partenza per la quinta batteria Alyasen (Ksa), Brenes (Crc), Sorm (Cze), Thompson (Gbr), Baileyt Jr. (Usa)

12.44: Lo statunitense Cherry vince la quarta batteria in 46″99, seconda piazza in rimonta per Omelko in 47″13

12.39: Nella quarta batteria al via Naail (Mdv), Litvin (Kaz), Butryv (Ukr), Cherry (Usa) e Omelko (Pol)

12.37: Vince nettamente Russell di Grenada in 46″37, secondo posto in rimonta per il sorprendente lettone Karpinskis in 46″97

12.36: Squalificato uno dei possibili protagonisti: il qatariota Haroun parte in anticipo e viene squalificato

12.32: Nella terza batteria al via Karpinskis (Lat), Gayle (Jam), Russell (Bah), Haroun (Qat), Taplin (Grn)

12.29: Vittoria netta dello sloveno Janezic in 46″45 e grande rimonta nel rettilineo finale per il giamaicano Francis (46″87) che chiude al secondo posto

12.25: Nella seconda batteria dei 400 uomini al via Ramirez (Nca), Mael (Can), Guevara (Tto), Okezie (Ngr), Francis (Jam), Janezic (Slo)

12.24: Si è concluso il lungo dell’Heptathlon: vince il tedesco Kazmirek davanti al francese Mayer e all’ucraino Kazyanov, poi Uibo, Warner e Diestelberger

12.23: Il polacco Krzewina vince la prima batteria in 46″57, davanti a Lendore di Trinidad e Tobago. Sono loro i qualificati diretti, in attesa dei tempi di ripescaggio

12.17: Tra poco il via delle prime di sei batterie dei 400 piani uomini senza azzurri al via. In pista Rasmijn (Aru), Bua (Esp), Santos (Dom), Krzemina (Pol), Lendore (Tto)

12.15: Nessuna novità dal salto in lungo. Classifica invariata nelle prime posizioni

12.13: Superano il primo turno, oltre alle prime tre di ogni batteria, anche Bongiorni, Baptiste, Del Ponte, Emmanuel, Seidlova e Williams

12.09: Bongiorni in semifinale con il quarto posto! La tedesca Pinto vince la sesta batteria in 7″18, seconda piazza per seconda piazza per Burchell, terza la polacca Swoboda con 7″24 e stesso tempo ma con tre millesimi in meno per Bongiorni che fa segnare il miglior tempo delle non qualificate direttamente e supera il turno, migliorando anche il personale di 2 centesimi

12.07: Nel lungo dell’Heptathlon l’ucraino Kasyanov sale al secondo posto con 7.43 pareggiando la misura di Mayer

12.05: Ultima batteria dei 60 piani donne con Anna Bongiorni che ha bisogno di un tempo attorno ai 7″34/35 magari con un quarto/quinto posto per superare il turno. Assieme a lei al via Swoboda 8Pol), Burchell (Jam), Pinto (Ger), Baptiste (Tto), Purica (Ven), Owusu-Agyapong (Gha), Sapong (Nmi)

12.04: Ahourè vince la batteria in 7″12, davanti alla britannica Philip in 7″18 e Carter (7″24)

12.01: Al via nella terza batteria dei 60 Carter (Usa), Spanoudaki-Hatziriga (Gre), De Ponte 8Sui), Kramer (Den), Philip (Gbr), Taea (Cok), Rosa (Bra), Ahourè (Civ)

12.00: Che salto di Kazmirek: il tedesco vola a 7.68 e va al comando della gara del lungo dell’Heptathlon, che vede al secondo posto Mayer (7.43), al terzo l’estone Uibo (7.41) e al quarto Warner che sale a 7.39 e va in testa alla classifica generale

11.56: Grande tempo della francese Zahi che chiude prima in 7″11, seconda piazza per la svizzera Kambundji (7″15) e terza per la giamaicana Evans (7″33)

11.55: Nel lungo dell’Heptathlon gran salto di Kevin Mayer che si porta nettamente in testa con 7.43, alle sue spalle l’altro francese Gado (7.26), terzo posto per il canadese Warner con 7.11

11.52: Tra poco il via della quarta batteria dei 60 piani con Kwadwo 8Ger), Rosales Madrid (Hon), Stuy (Ukr), Kambundji (Sui), Zahi (Fra), Evans (Jam), Harrigan-Scott (Ivb), Samuel (Ned)

11.49: Schippers vince in 7″19, seconda piazza per la sudafricana Horn in 7″23 e terzo posto per la cinese Liang in 7″24

11.48: Al via nella terza batteria dei 60 Bazolo (Por), Llovera (And), Schippers (Ned), Emmanuel (Can), Liang (Chn), Loi (Mac), Seidlova (Rus), Horn (Rsa)

11.46: Iniziato il salto in lungo dell’Heptathlon. In testa al momento il francese Gado con 7.26

11.42: Successo per l’ivoriana Ta Lou in 7″17 davanti alla giamaicana Thompson e alla polacca Kielbasinska

11.38: Nella seconda batteria al via Foster (Ire), Thompson (Jam), Jimenez (Chi), Kielbasinska (Pol), Ta Lou (Civ), Santos (Bra), Jacobs (Nam), Al Alawi (Oman)

11.36: Vittoria per la norvegese Okparaebo davanti a Ahye (Trinidad e Tobago) e terzo posto per la statunitense Oliver. Passano le prime tre più i migliori sei tempi

11.34: Nella prima batteria al via Williams, Oliver, Wei, Ahye, Tsimanouskaya, Neville e Okparaebo

11.31:Al via tra poco la prima batteria dei 60 donne. Nell’ultima l’azzurra Anna Bongiorni

11.30: La statunitense Bougard vince la seconda serie dei 60 ostacoli del Pentathlon con il tempo di 8″07 davanti alla compagna Williams e alla ceca Cachova

11.21: Vittoria per l’austriaca Dadic con 8″32, davanti alla portoghese Quaresma e alla svizzera Agnou

11.18: Tra poco il via delle serie dei 60 ostacoli donne dell’Pentatlhon. Nella prima al via Rodriguez, Dadic, Quaresma, Agnou, Klucinova, Shuch

11.10: Il francese Mayer si aggiudica la seconda serie dei 60 piani dell’Heptathlon davanti allo statunitense Ziemek e all’austriaco Diestelberger

11.00: Il canadese Warner vince la prima batteria dei 60 metri dell’heptathlon con 6″74, davanti al francese Gado e al ceco Dolezal

10.55: Buongiorno agli appassionati di atletica leggera. Seconda giornata dei Mondiali indoor di atletica leggera