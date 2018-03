LIVE Atletica, Mondiali indoor 2018 in DIRETTA: domenica 4 marzo. Si assegnano gli ultimi titoli iridati

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera. Oggi, domenica 4 marzo, è in programma la quarta ed ultima giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano otto titoli. In gara per l’Italia soltanto Yassin Bouih nei 3000 metri maschili e la 4×400 metri femminile di Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara Bazzoni e Maria Enrica Spacca.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera (domenica 4 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 con le finali della sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti. (Foto: Profilo Facebook Maria Enrica Spacca)

