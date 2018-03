Karate, Series A 2018: Sara Cardin guida la pattuglia italiana a Salisburgo, ambizioni da podio per gli azzurri del kata

Le Series A 2018 approdano in Austria per la seconda tappa, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. Dopo l’appuntamento a Guadalajara, dunque, la competizione entra sempre più nel vivo, con i migliori interpreti mondiali della disciplina pronti a contendersi la vittoria e a testare il livello crescente di competitività del karate in ambito internazionale, provando intanto a conquistare punti pesanti per il ranking in vista della qualificazione olimpica nel prossimo biennio. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia tra i Senior, anche se lo straordinario trionfo di Sara Cardin a Dubai ha ravvivato la pattuglia azzurra, dando nuova linfa alle ambizioni dei rappresentanti del Bel Paese in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

La Cardin sarà il punto di riferimento dell’Italia a Salisburgo, gareggiando nella categoria -55 kg per provare a bissare il recente successo e rinvigorire le ambizioni azzurre. Ma anche il kata potrebbe rivelarsi propizio con Mattia Busato, laureatosi di recente campione italiano, che cercherà di interrompere la supremazia spagnola e giapponese nella specialità, affiancato da Alessandro Iodice e Gabriele Petroni.

Tra le donne, invece, le speranze di podio sono affidate a Terryana D’Onofrio e a Carola Casale, quest’ultima quinta a Dubai al termine di una splendida cavalcata. Ottime chance anche per Angelo Crescenzo (-60 kg) e Gianluca De Vivo (-67 kg), entrambi potenzialmente in grado di salire sul podio, mentre Simone Marino andrà a caccia di un grande risultato nella categoria più pesante, i +84 kg, per dare una svolta alla sua stagione. Viola Lallo e Laura Pasqua, infine, cercheranno di far saltare il banco nella categoria -61 kg, mentre pesano le assenze di Luigi Busà (-75 kg), Viviana Bottaro (kata) e Silvia Semeraro (-68 kg), tre big di un team Italia che ha intenzione di collezionare ottimi risultati in Austria per proiettarsi con ambizioni rinnovate verso il futuro.













