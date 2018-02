Karate, Premier League 2018: strepitosa Sara Cardin, che trionfo a Dubai! Sfuma il podio per Carola Casale e Silvia Semeraro

Una campionessa eterna, un fenomeno tutto italiano, un esempio per i giovani. Sara Cardin continua a stupire conquistando la vittoria a Dubai, dove è andata in scena la seconda tappa della Premier League 2018 di karate. La fuoriclasse azzurra ha trionfato in finale nella categoria -55 kg contro la tedesca Jana Bitsch, sconfitta con un netto 3-1, che ha sancito il successo della Cardin, prima medaglia individuale per l’Italia in questa edizione della Premier League. Tocca ancora una volta a lei prendere in mano le redini di un movimento che in questo scorcio del 2018 non era ancora riuscito a portare a casa risultati di rilievo tra i seniores.

A 31 anni la campionessa veneta rappresenta tuttora il faro della pattuglia azzurra, grazie ad una straordinaria costanza di rendimento che le consente di lottare per il podio in tutte le competizioni. Nei turni precedenti Sara Cardin ha superato in successione l’iraniana Avishan Bagheri, la cinese Jiamei Ding, la kazaka Aruzhan Mukhtar e, in semifinale, l’egiziana Yassmin Attia, prima di battere nell’ultimo atto la tedesca Jana Bitsch e far suonare l’inno di Mameli a Dubai.

Niente da fare, invece, per le altre due azzurre che si giocavano la chance del podio nella finale per il terzo posto. Carola Casale nel kata si è dovuta arrendere allo strapotere della giapponese Kiyou Shimizu, che ha prevalso 5-0 ed è salita sul terzo gradino del podio. Silvia Semeraro, invece, è stata sconfitta 2-1 dalla spagnola Cristina Vizcaino Gonzalez che le ha sottratto la possibilità di conquistare il terzo posto.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Sara Cardin