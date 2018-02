Karate, Mattia Busato campione italiano nel kata! Sconfitto in finale Gabriele Petroni. Sul podio anche Alessandro Iodice e Samuel Stea

Mattia Busato si conferma il numero 1 del kata nel Bel Paese e ha trionfato ai Campionati Italiani 2018 della specialità, in corso al PalaPellicone del Lido di Ostia. Nella gara maschile, Busato ha conquistato la vittoria battendo in finale Gabriele Petroni, autentica sorpresa della giornata, al termine di una sfida avvicente, conclusa 3-2 in favore del 25enne nativo di Mirano. Busato in semifinale aveva sconfitto 5-0 Samuel Stea, mentre Petroni aveva eliminato Alessandro Iodice con un perentorio 4-1.

Proprio Iodice e Stea hanno completato il podio, vincendo le rispettive pool di ripescaggio. Stea ha prevalso 5-0 contro Cristian Serra nella finale per il terzo posto, mentre Iodice ha faticato di più per avere la meglio su Giuseppe Panagia, campione europeo Junior in carica, sconfitto 2-3.

Per Busato, in ogni caso, arriva l’ennesima conferma del suo grande talento, che lo ha condotto sul podio sia ai Mondiali 2016 di Linz sia agli Europei 2017 di Kocaeli, testimonianza di una continuità di rendimento ad alti livelli che lo rende il primo sfidante degli spagnoli e dei giapponesi nel kata nel panorama internazionale. Il torneo odierno ha visto la partecipazione di ben 120 atleti, mentre domani, domenica 25 febbraio, toccherà alle donne contendersi il titolo di campionessa italiana di kata.













Foto: Twitter Mattia Busato