Hockey ghiaccio, Semifinali Alps League 2018: Asiago la spunta su Val Pusteria in gara-1. Renon sorpreso da Jesenice

Equilibrio ed emozioni nelle gare-1 di semifinale della Alps League. Asiago ha rispettato il pronostico e vinto contro Val Pusteria, ma soffrendo più del dovuto nel finale. I padroni di casa, infatti, sembravano avviati verso una comoda vittoria, in vantaggio di 4 gol al 50′, ma negli ultimi 10′ gli altoatesini si sono scatenati, facendosi sotto fino ad una sola lunghezza sfruttando a pieno la presenza del sesto uomo di movimento. Alla fine, però, Asiago ha resistito e portato a casa il primo punto della serie.

Fattore campo già saltato, invece, nella serie tra Renon e Jesenice. È stata una partita dai mille colpi di scena: gli ospiti sono passati per primi in vantaggio, ma il Rittner Buam ha rimontato fino ad arrivare al terzo drittel sul 3-2. Gli sloveni hanno pareggiato a pochi minuti dalla fine ma all’ultimo secondo Dan Tudin ha avuto il tiro della vittoria, non riuscendo ad indirizzarlo verso la porta. Si è così andati all’overtime, dove Jesenice è venuta fuori, prendendo in mano l’incontro e prendendosi il trionfo con la rete di Nik Pem. Le gare-2 sono in programma sabato.













Foto: pagina Facebook Asiago Hockey