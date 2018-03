Curling femminile, Mondiali 2018: l’Italia chiude con una sconfitta, azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off

L’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. L’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica.

Un match molto equilibrato fin dall’inizio, con l’Italia che parte male, facendosi subito rubare la mano, ma poi reagisce e segna un punto nel secondo end. Arriva poi una marcatura per parte nei successivi quattro end, con il punteggio quindi sul 3-3 dopo sei mani. Nella settima le azzurre provano a dare una svolta alla gara e realizzano due punti, ma le elvetiche rispondono subito con tre. Nel nono end l’Italia ristabilisce la parità, ma nell’ultima mano la Svizzera sfrutta alla perfezione il vantaggio dell’hammer e realizza il punto decisivo per la vittoria.

Nelle altre sfide in programma, la Corea del Sud ha superato all’extra end per 8-7 la Russia. Nonostante questa sconfitta e grazie ai risultati favorevoli delle altre gare, le russe accedono ai play-off insieme agli Stati Uniti, che invece hanno riposato. Impresa poi della Scozia che riesce a battere per 8-5 le campionesse olimpiche della Svezia, che erano però già certe del passaggio in semifinale. Infine il Giappone ha sconfitto 7-5 la Repubblica Ceca, che è ancora in lotta con la Cina per l’ultimo pass per i play-off.

RISULTATI 19ma SESSIONE

Italia-Svizzera 6-7

Repubblica Ceca-Giappone 5-7

Scozia-Svezia 8-5

Corea del Sud-Russia 8-7

CLASSIFICA

1 Canada 11 vittorie e 0 sconfitte

2 Svezia 10-2

3 Corea del Sud 8-3

4 Russia e Stati Unti 6-5

6 Repubblica Ceca 6-6

7 Cina 5-6

8 Svizzera e Giappone 5-7

10 Scozia 4-7

11 Danimarca e Germania 3-8

13 Italia 2-10

