Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018: Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli

Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings.

La classifica del Mondiale MXGP dopo due GP

1 84 Herlings, J. NED KTM 97 22-25 25-25

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 91 25-22 22-22

3 25 Desalle, C. BEL KAW 67 20-20 13-14

4 461 Febvre, Romain FRA YAM 65 18-16 15-16

5 21 Paulin, G. FRA HUS 64 15-15 14-20

6 259 Coldenhoff, G. NED KTM 55 11-10 16-18

7 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 54 16-18 20-0

8 99 Anstie, Max GBR HUS 45 9-6 18-12

9 24 Simpson, Shaun GBR YAM 39 10-14 0-15

10 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 38 14-0 11-13













Foto: Valerio Origo