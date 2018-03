Carolina Kostner sogna il podio ai Mondiali di Milano! La Regina del Ghiaccio scalderà i cuori, senza Medvedeva si può fare

Sarà la donna più attesa di tutti i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico, Milano sarà tutta ai suoi piedi, la Fata è pronta per incantare in quella che potrebbe essere l’ultima recita della sua folgorante carriera. Carolina Kostner sarà accolta da un abbraccio immenso, applaudita a dismisura dal pubblico che l’ha amata e sostenuta per più di un decennio e che ora vuole spingerla verso l’ultima grande gloria. La Musa Danzante scenderà sul ghiaccio tra mercoledì 21 e venerdì 23 marzo a caccia di un podio iridato per chiudere il cerchio: l’altoatesina non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, non sappiamo se il sipario si abbasserà dopo l’esibizione al Medionalum Forum ma è certo che emozionerà gli oltre 12000 spettatori presenti sugli spalti.

Carolina Kostner è indiscutibilmente la Regina del Ghiaccio, ha segnato la storia di questo sport, ha illuminato le scene fin da quando rivestì il ruolo di portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Torino 2006, ci ha scaldato il cuore quando ha vinto il bronzo ai Giochi di Sochi 2014 e ci ha fatto scendere tante lacrime a PyeongChang 2018 quando ha dato davvero tutto per piazzare la stoccata da podio. L’impresa non è riuscita in Corea del Sud ma la rassegna iridata potrebbe regalarle l’ennesima gioia: il calore del pubblico, un ambiente a lei favorevole, l’assenza del fenomeno Evgenia Medvedeva potrebbero permetterle di festeggiare e di salire sul podio dei Mondiali per la settima volta in carriera: dal bronzo del 2005 passando per il trionfo del 2012 fino ad arrivare al terzo posto del 2014, subito dopo la medaglia di Sochi e prima della squalifica da cui è tornata per incantare ancora.

Siamo di fronte a una leggenda vivente che vuole ancora dettare legge, pronta per danzare magnificamente in casa, nel palazzetto dei sogni. La sfida alle altre big del circuito è lanciata, Alina Zagitova dovrebbe dominare l’evento ma gli altri due gradini del podio sono alla portata vista l’assenza della Campionessa del Mondo in carica, c’è un posticino per la Divina che vuole consacrarsi come la vera, unica, indimenticabile Regina di questo sport a 31 anni già compiuti, veterana eccezionale dal cuore immenso.













(foto Valerio Origo)