Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iridata

Si avvicinano i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ argento del pattinaggio di figura Evgenia Medvedeva.

La russa ha annunciato, attraverso un comunicato della Federazione del proprio Paese, la rinuncia ai Mondiali. La 18enne atleta moscovita lamenta un dolore al piede destro, in conseguenza di un precedente infortunio (frattura del metatarso) del novembre scorso che l’ha costretta a saltare le finali del Grand Prix. Nel comunicato viene anche specificato che la Medvedeva: “Ha dovuto combattere sensazioni dolorose mentre pattinava alle Olimpiadi”, e quindi, sotto consiglio dei medici, starà a riposo per alcune settimane per evitare ulteriori rischi.













Foto: fonte Isu