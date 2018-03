Sci alpino, discesa femminile Are 2018: Alice McKennis vince la prova sprint. Terza Johanna Schnarf

L’americana Alice McKennis ha vinto la prova della discesa libera femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Una prova sprint (meno di un minuto di gara), con gli organizzatori che hanno deciso di abbassare la partenza. La velocista statunitense ha chiuso con il tempo di 57″11.

In seconda posizione c’è Ester Ledecka, staccata di 23 centesimi dalla vetta. La ceca, dopo il clamoroso oro in supergigante alle Olimpiadi, vuole essere grande protagonista anche ad Are. Terzo posto per Johanna Schnarf, migliore delle azzurre, che paga 40 centesimi da McKennis.

Ai piedi del podio la svizzera Jasmine Flury (+0.49), mentre quinta è Lindsey Vonn, distanziata di 56 centesimi dalla connazionale. L’americana è la grande rivale di Sofia Goggia nella corsa alla Coppa di specialità e finora ha vinto il primo duello, visto che la bergamasca ha chiuso al nono posto a 70 centesimi da McKennis. La campionessa olimpica è stata poi anche squalificata.

Tra le due in questa prova ci sono Nadia Fanchini, sesta a 57 centesimi e poi l’austriaca Ramona Siebenhofer (+0.59) e l’americana Breezy Johnson a 67 centesimi. Completano le prime dieci posizioni Wendy Holdener e Tina Weirather, entrambe staccate di 72 centesimi dalla vetta.

La quarta azzurra a prendere parte alla prova è stata Federica Brignone, ventiduesima a 1.97.













Foto: Fisi-Pentaphoto