Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: in quali giorni gareggia Carolina Kostner? Le date, il programma e gli orari

I Mondiali 2018 di pattinaggio artistico si svolgeranno al Mediolanum Forum di Milano dal 21 al 25 marzo. C’è grande attesa su questa rassegna iridata che segue le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e che si preannuncia davvero appassionante e avvincente con tanti big pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. L’Italia si presenterà naturalmente con tutti i suoi migliori elementi per regalare gioie importanti alle migliaia di persone che riempiranno l’impianto meneghino.

Carolina Kostner sarà tra le protagoniste più attese. La Musa del ghiaccio cercherà il colpaccio in quella che potrebbe essere l’ultima gara della carriera. L’altoatesina sarà impegnata già mercoledì 21 marzo con il programma corto, poi l’appuntamento è venerdì sera con il libero. Ancora non si conosce l’ordine di partenza delle varie gare ma possiamo già dare una stima dell’orario in cui Carolina sarà impegnata: tra le 15.30 le 16.30 per il corto e, salvo grosse sorprese, attorno alle 21.30-22.30 nel libero.

Di seguito le date, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare di Carolina Kostner ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

15.30-16.30 (circa) Programma corto

VENERDI’ 23 MARZO:

21.30-22.30 (circa) Programma libero













(foto Valerio Origo)