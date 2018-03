Calcio femminile, Cyprus Cup 2018: l’Italia in finale per il 1° e 2° posto. La Nazionale di Milena Bertolini continua ad incantare

Il ‘GSZ Stadium’ di Larnaca sorride alla Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini in questa Cyprus Cup 2018. Dopo il rotondo successo contro le campionessa in carica della Svizzera (3-0), le azzurre si sono ripetute infliggendo lo stesso passivo al Galles e, visto il contemporaneo successo dell’elvetiche contro la Finlandia (4-0) nel girone A, accedono alla finale di questo torneo per la prima volta.

Un risultato niente affatto casuale figlio del nuovo corso aperto da Bertolini, forte dell’ossatura del riferimento italiano del momento (la Juventus) ed arricchito dai talenti di altre compagini come Valentina Bergamaschi e Cristiana Girelli. Quest’ultima, in particolare, si sta esprimendo su livelli eccezionali. 1 gol ogni 180′ con la maglia azzurra e un insostituibile apporto nella ricucitura del gioco, in supporto delle proprie compagne, sono fattori che incidono nell’economia di una partita.

Le due reti messe a segno oggi contro le gallesi e l’essere nel vivo della manovra nostrana suggellano una prestazione da urlo della giocatrice del Brescia su cui Bertolini investe molto ed attorno alla quale tutta la compagine si esprime al meglio. La filosofia dei blocchi (Juventus, Brescia e Fiorentina) sta dando i suoi frutti: le calciatrici sanno cosa fare in campo, conoscono i movimenti l’una dell’altra ed anticipano le rivali.

Tutti aspetti evidenti nel corso di queste due partite concluse con 6 reti messe a segno e nessuna subita. Ora la finale del 7 marzo, per il 1° e 2° posto, contro la prima girone B non fa spavento perché con questa convinzione e fame di successo le nostre ragazze possono far parlare di loro.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: profilo twitter Figc