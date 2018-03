Beach volley, Major Series 2018 Fort Lauderdale: il derby azzurro va all’esperienza di Nicolai/Lupo. Si conclude la favola di Ranghieri/Caminati

Ci saranno Paolo Nicolai e Daniele Lupo nei quarti di finale del primo Major Series della stagione del World Tour di beach volley: i vice campioni olimpici si sono infatti imposti nel derby in quel di Fort Lauderdale contro i compagni di nazionale Marco Caminati ed Alex Ranghieri in tre set (18-21, 21-17, 15-6).

Alla fine è l’esperienza a salire in cattedra. Primo set meraviglioso per la nuova coppia tricolore Caminati/Ranghieri, che in terra statunitense stava vivendo una favola, avendo battuto nel turno precedente i campioni del mondo brasiliani Evandro/Andre. La pressione da partita tesissima si fa sentire più sulla coppia argento di Rio 2016, che esce sconfitta nel primo parziale per 18-21. Break per Caminati/Ranghieri anche ad inizio secondo set, ma poi la classe e l’esperienza dei campioni d’Europa la fa da padrone. Nella fase finale del secondo set i muri di Nicolai e gli attacchi (oltre alle solite eccezionali difese) di Lupo valgono il 21-17. La stanchezza e la delusione per non aver chiuso la pratica si fa sentire su Ranghieri e Caminati che crollano sul più bello.

Prossimi avversari per Nicolai/Lupo saranno i vincenti della sfida tra gli spagnoli Herrera/Gavira e i canadesi Pedlow/Schachter.