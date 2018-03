Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 23a giornata. Alessandro Gentile sfiora il career high, Christian Burns ancora in doppia doppia

Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 23a giornata della Serie A di basket.

Michele Vitali: Brescia si riscatta dopo la sconfitta della passata giornata contro Bologna e supera nell’anticipo di sabato la Betaland Capo d’Orlando. Una vittoria che ha permesso alla Germani di tornare al terzo posto a pari punti con Avellino. Decisivi i 17 punti della guardia azzurra, che si conferma ancora una volta tra i migliori della squadra lombarda.

Davide Pascolo: quando si dice “l’utilità dalla panchina”. Dada è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, sempre pronto al momento giusto. L’Olimpia vola in vetta in solitaria dopo la grande vittoria ad Avellino e c’è anche il contributo dell’ala italiana, che chiude con 11 punti e 7 rimbalzi, con 20 di valutazione in 24 minuti di gioco.

Alessandro Gentile: questa è senza dubbio la giornata per il leader della Virtus Bologna. Career high in campionato sfiorato, con 31 punti a referto nel successo della squadra di Ramagli in casa contro Brindisi. Prestazione di altissimo livello, per uno dei cinque migliori marcatori dell’intera Serie A. Gentile sta disputando una stagione pazzesca e a giovarne ne è Bologna, ora quinta e sempre più proiettata verso i playoff.

Christian Burns: a proposito di stagioni ad alto livello. Quella del lungo nel giro della nazionale è probabilmente quella della definitiva esplosione e sicuramente il prossimo anno Burns vestirà una maglia di una squadra che punta a traguardi importanti, come Scudetto e coppe europee. Nello scontro diretto contro Torino, Cantù ottiene una vittoria pesantissima in chiave playoff, grazie all’ennesima doppia doppia di Burns, che chiude con 10 punti e soprattutto 16 rimbalzi

Achille Polonara: brutta ed inaspettata sconfitta della Dinamo Sassari contro Varese. Un ko che complica la corsa playoff dei sardi, che si trovano ora nel gruppone a 24 punti e con il fiato sul collo di almeno altre tre squadre. Non basta una grande prova da 20 punti e 29 di valutazione di un Polonara in ottima forma e tra i migliori di Sassari in questo periodo

Questo il riepilogo dei risultati

Betaland Capo d’Orlando – Germani Basket Brescia 78-88

Sidigas Avellino – EA7 Emporio Armani Milano 75-82

Segafredo Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi 94-85

The Flexx Pistoia – Umana Reyer Venezia 93-83

Red October Cantù – Fiat Torino 93-90

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 87-91

VL Pesaro – Dolomiti Energia Trento 62-77

Grissin Bon Reggio Emilia – Vanoli Cremona (recupero mercoledì 18 Aprile ore 20.30)

CLASSIFICA: Milano 36, Venezia 34, Brescia*, Avellino 30, Bologna 26, Cantù, Sassari, Trento, Torino 24, Cremona* 22, Reggio Emilia**, Varese 20, Brindisi, Pistoia 14, Capo d’Orlando, Pesaro 10

*una partita in meno

** due partite in meno













Credit: Ciamillo