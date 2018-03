Basket, 23a giornata Serie A 2018: Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna

L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 punti, mentre agli irpini non bastano i 21 punti di Jason Rich.

Un primato in solitaria quello di Milano, propiziato anche dalla sconfitta sul campo di Pistoia della Reyer Venezia. Una straordinaria prestazione di Tyrus McGee, top scorer con 29 punti, trascina la The Flexx al successo per 93-83 e alla conquista di due punti fondamentali in chiave salvezza. Venezia cade dopo sei vittorie consecutive, nonostante i 18 punti di Austin Daye, ed ora è costretta ad inseguire l’Olimpia.

Una domenica segnata dalla straordinaria prestazione di Alessandro Gentile. L’ala di Bologna sfiora il suo career high in Serie A, mettendo a referto 31 punti nell’importante vittoria della Virtus in casa contro Brindisi (94-85), che permette alla squadra di coach Ramagli di salire al quinto posto.

Nello scontro playoff tra Cantù e Torino, è la Red October a festeggiare. Un successo 93-90 per i brianzoli assolutamente fondamentale per continuare a coltivare il sogno post season. Decisiva una bomba a 20 secondi dalla fine di Thomas, ma in casa Cantù i migliori sono Culpepper e Chappell (20 punti); mentre a Torino non bastano i 30 punti di un pazzesco Deron Washington.

A quota 24 punti oltre a Cantù e Torino, ci sono anche Trento e Sassari, ma domenica completamente diversa per queste due squadre. La Dinamo è stata sconfitta in casa da una strepitosa Openjobmetis Varese per 91-87 con i lombardi che sognano ancora i playoff, mentre la Dolomiti Energia ha dominato il posticipo (62-77) contro una Pesaro sempre fanalino di coda.

Nell’anticipo di ieri Brescia aveva vinto a Capo d’Orlando, raggiungendo Avellino al terzo posto; mentre il match tra Reggio Emilia e Cremona si recupererà il 18 Aprile.

Questo il riepilogo dei risultati

Betaland Capo d’Orlando – Germani Basket Brescia 78-88

Sidigas Avellino – EA7 Emporio Armani Milano 75-82

Segafredo Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi 94-85

The Flexx Pistoia – Umana Reyer Venezia 93-83

Red October Cantù – Fiat Torino 93-90

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 87-91

VL Pesaro – Dolomiti Energia Trento 62-77

Grissin Bon Reggio Emilia – Vanoli Cremona (recupero mercoledì 18 Aprile ore 20.30)

CLASSIFICA: Milano 36, Venezia 34, Brescia*, Avellino 30, Bologna 26, Cantù, Sassari, Trento, Torino 24, Cremona* 22, Reggio Emilia**, Varese 20, Brindisi, Pistoia 14, Capo d’Orlando, Pesaro 10

*una partita in meno

** due partite in meno













Credit: Ciamillo