Basket

Basket, Achille Polonara potrebbe tornare in campo a metà marzo!

Pubblicato

4 minuti fa

il

Achille Polonara / B.Costantini / Ciamillo-Castoria

Il basket italiano, che sta vivendo una stagione travagliata per i destini del suo massimo campionato, potrebbe trovare un momento di incredibile positività fra qualche settimana: Achille Polonara infatti potrebbe tornare in campo a metà marzo, come rivelato da lui stesso. Il giocatore, classe 1991, che ha superato prima un tumore ai testicoli e ora sta uscendo dalla battaglia con la leucemia, oggi è sotto contratto con Sassari.

In un’intervista con le Iene ha affermato: “Avrò un’operazione il 20 febbraio al cuore, quindi dopo un mese punto a tornare in campo. Sono qui per vincere, quindi tutto quello di cui ha bisogno la squadra sono pronto a farla. Spero di smettere il più tardi possibile. Ma dopo quello che ho passato non mi fa più paura niente. Sono stato a un passo dalla morte. Non dico che mi sento imbattibile, ma quasi“.

Che tipo di operazione cardiaca sarà? A Polonara è stato riscontrato un Forame Ovale Pervio, cosa abbastanza comune su cui i medici che seguono il nativo di Ancona preferiscono intervenire prima che Polonara possa cominciare il suo processo per l’idoneità agonistica.

