Basket, 24a giornata Serie A 2018: Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i playoff!

In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel periodo finale, però, nulla ha potuto contro l’accelerata dell’EA7, giunta ora alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Vladimir Micov il migliore per i padroni di casa con 18 punti, bene Andrew Goudelock con 15 e 6/7 dal campo.

Con ancora una partita da recuperare Brescia si è avvicinata a Venezia. La Leonessa si è sbarazzata di Cantù per 86-71 facendo la differenza dopo l’intervallo (18-11 il parziale del terzo periodo). Il trascinatore è stato Marcus Landry con 17 punti, coadiuvato da Michele Vitali (14). Alla Red October, invece, non è bastata la doppia doppia di Christian Burns (19 punti e 12 rimbalzi).

La lotta per i playoff si fa sempre più avvincente, con ben sei squadre in due punti dal 5° al 10° posto. La Virtus Bologna è scivolata a Cremona, perdendo 91-78. Una partita comandata dall’inizio alla fine dalla Vanoli, che ha più volte provato lo strappo decisivo, arrivato nel terzo periodo. Scatenato Drake Diener, autore di 20 punti con un micidiale 6/7 dall’arco. Cremona è ora settima, due punti dietro la Virtus, ora raggiunta da Trento, che ha vinto agevolmente contro Capo d’Orlando, travolta per 107-59 in un incontro già indirizzato dopo i primi 10′ (27-9) e trasformatosi quindi in un allenamento agonistico. Miglior realizzatore Dominique Sutton con 18 punti. Per la Betaland continua a salire il contatore delle sconfitte consecutive, arrivato oramai a 13 (che diventano 19 contando anche la Champions).

Secondo stop consecutivo per la Dinamo Sassari, ora nona, battuta all’overtime da Brindisi. Vittoria di importanza capitale per la Happy Casa, ora +6 dall’ultimo posto, che ha condotto a lungo ma ha dovuto sudare per portare la partita al supplementare. Nel finale, infatti, un’infrazione di 5″ e l’antisportivo di Stipcevic su Giuri, hanno consegnato a Brindisi l’occasione di pareggiare. Anche al supplementare, poi, i padroni di casa hanno inseguito ma una tripla di Mesicek ha risolto i giochi. Non sono bastati i 28 di Darko Planinic per il Banco di Sardegna, mentre sono 24 i punti di Milenko Tepic per la Happy Casa.

Colpo esterno di Pistoia, che ha espugnato Torino per 77-84. Una partita dai due volti, che la FIAT ha saputo rimettere in piedi dopo l’11-31 con cui la The Flexx aveva aperto la partita. Dopo l’intervallo (27-43), infatti, ci ha pensato Peppe Poeta (20 punti e 6 assist alla fine) a rimettere in discussione l’incontro (43-48): l’Auxilium, però, non è stata in grado di concretizzare la rimonta e così gli ospiti sono riusciti a riaccelerare e conservare il vantaggio fino alla fine (17 punti per Tyus McGee e Fabio Mian). Per Torino si tratta della quarta sconfitta consecutiva, che la porta fuori dalle prime otto nel gruppone con Cantù, Cremona e Sassari; per Pistoia è un successo fondamentale per allontanare, quasi definitivamente, il fondo della classifica.

All’ultimo posto c’è sempre Pesaro (a pari punti con Capo d’Orlando), sconfitta nettamente a Varese. Tutto facile per l’Openjobmetis, che ha scavato il solco in avvio (26-12), raggiungendo il +20 all’intervallo (48-28), poi mantenuto fino alla fine (88-68). Dominatore Aleksa Avramovic, con 29 punti realizzati (6/7 da due e 4/6 da tre). Per la VL, invece, 21 di Eric Mika. Varese, alla terza vittoria consecutiva, vede ora i playoff vicinissimi, a due punti dall’ottavo posto.

I risultati della 24a giornata della Serie A

Fiat Torino – The Flexx Pistoia 77-84

Dolomiti Energia Trentino – Betaland Capo d’Orlando 107-59

Germani Basket Brescia – Red October Cantù 86-71

Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari 105-98

Openjobmetis Varese – VL Pesaro 88-68

EA7 Emporio Armani Milano – Grissin Bon Reggio Emilia 92-78

Vanoli Cremona – Segafredo Virtus Bologna 91-78

Umana Reyer Venezia – Sidigas Avellino 01/04 20:45

La classifica

1. EA7 Emporio Armani Milano 38 19/5

2. Umana Reyer Venezia 34 17/6

3. Germani Basket Brescia 32 16/7

4. Sidigas Avellino 30 15/8

5. Segafredo Virtus Bologna 26 13/11

6. Dolomiti Energia Trentino 26 13/11

7. Vanoli Cremona 24 12/11

8. Red October Cantù 24 12/12

9. Banco di Sardegna Sassari 24 12/12

10. Fiat Torino 24 12/12

11. Openjobmetis Varese 22 11/13

12. Grissin Bon Reggio Emilia 20 10/12

13. The Flexx Pistoia 18 9/15

14. Happy Casa Brindisi 16 8/16

15. Betaland Capo d’Orlando 10 5/19

16. VL Pesaro 10 5/19













alessandro.tarallo@oasport.it

Credit: Ciamillo