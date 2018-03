Arsenal-Milan, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo degli ottavi di Europa League

Oggi giovedì 15 marzo si gioca Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I rossoneri cercano l’impresa nella tana dei Gunners: devono rimontare la netta sconfitta dell’andata se vorranno proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Il 2-0 di San Siro pesa sulle spalle dei ragazzi di Rino Gattuso che dovranno dare l’anima in casa della formazione di Arsene Wenger: serve davvero un’impresa per continuare a sognare. Il Milan sta manifestando una buona condizione di forma in campionato dove sta risalendo la classifica ma la batosta subita in Europa League è scottante: oggi bisognerà alzare l’asticella e tentare il tutto per tutto in un match che sembra davvero improbo.

Il Milan deve vincere con due gol di scarto per volare ai quarti di finale dell’Europa League 2018. Un risultato tutt’altro che semplice da ottenere in trasferta ma il gruppo crede nel clamoroso ribaltone e vuole regalare una notte magica ai propri tifosi, sulle orme della grande corazzata di qualche anno fa. Serve l’invenzione che non ti aspetti per mettere pressione all’Arsenal e riaprire i giochi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 15 MARZO:

21.05 Arsenal-Milan