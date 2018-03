Volley, Champions League 2018 – Trento crolla contro lo Chaumont di Prandi! Serve la rimonta per i quarti di finale

Sorprendente scivolone di Trento nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I dolomitici sono crollati al Complex Sportif Rene-Tys di Reims, sconfitti dalla Chumont per 3-2 (17-25; 25-22; 25-20; 21-25; 15-10): i Campioni di Francia hanno clamorosamente battuto i ragazzi di Lorenzetti che dovranno assolutamente risalire la china nel match di ritorno se vorranno passare il turno. Settimana prossima, di fronte al proprio pubblico, la Diatec dovrà imporsi per 3-0 (o 3-1) oppure vincere al tie-break e poi conquistare anche il golden set di spareggio: missione assolutamente alla portata della quarta forza della nostra SuperLega che però si è complicata la vita.

I ragazzi dello scatenato Professore Silvano Prandi, a 70 anni ancora capace di regalare emozioni e grande pallavolo, hanno ottenuto un vittoria di prestigio alla loro prima partecipazione nella massima competizione continentale mandando in visibilio il proprio pubblico. Trento deve fare mea culpa: dopo aver vinto il primo set, gli ospiti si sono dovuti inchinare alla grinta dello Chaumont che soprattutto non ha mollato nel tie-break sebbene non sia abituato a giocare certi incontri.

A fare la differenza sono stati l’inatteso opposto Wassim Ben Tara (18 punti) e il martello Yacine Louati (18), doppia cifra anche per lo schiacciatore Nikola Mihajalovic (10) che si è prodigato tanto in ricezione e il centrale Jonas Aguener (10). Trento ha giocato la prima parte dell’incontro con il consueto modulo che prevede Luca Vettori, Filippo Lanza e Uros Kovacevic poi l’opposto è stato sostituito da Hoag ma la mossa è servita soltanto per garantirsi il tie-break. A chiudere in doppia cifra sono stati il mancino (16 punti), il capitano (13) e il centrale Eder (15, 4 aces) mentre per Vettori e Hoag soltanto 8 punti a testa.













(foto Valerio Origo)