Arsenal-Milan, le probabili formazioni: ottavi Europa League. André Silva dal 1′, Wellbeck-Ozil-Mkhitaryan il trio offensivo di Wenger

Giovedì 15 marzo l’Emirates Stadium di Londra sarà teatro del match di ritorno dell’ottavo di finale tra Arsenal e Milan alle ore 21.05. Dopo il 2-0 della gara di andata i rossoneri cercano l’impresa nella tana dei Gunners che, fuori da ogni discorso in Premier League, puntano forte su questa competizione continentale per riscattarsi.

Gatttuso sembra intenzionato a puntare su André Silva, che oltre ad essere il bomber di Coppa dei rossoneri ha anche finalmente trovato il primo gol in campionato, decidendo la sfida di Marassi contro il Genoa domenica sera. Per questo il portoghese dovrebbe cominciare dall’inizio, al fianco di un’altra punta. L’inserimento di un’altra prima punta porterebbe al 4-4-2 consentendo di far riposare uno dei tre giocatori più tecnici, Bonaventura, Suso e Calhanoglu, sempre impegnati negli ultimi due mesi. Proprio il primo dovrebbe essere l’indiziato per sedersi in panchina, con Suso e Calhanoglu retrocessi a centrocampo e uno tra Kalinic o Cutrone (favorito l’italiano) in avanti. In difesa, invece, fuori dai convocati Calabria, Gomez, Abate e Antonelli. Borini, più di Zapata, giocherà a destra; confermati invece Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo Montolivo per Biglia.

Wenger dovrà fare a meno ancora di Lacazette in attacco, per questo verrà confermato Welbeck insieme ad Ozil e Mkhitaryan micidiali nella gara d’andata. In difesa al posto di Kolasinac potrebbe essere data una chance a Maitland-Niles, mentre Bellerin sembra ormai recuperato del tutto. Dal 1′ il trio Ramsey-Xhaka-Wilshere a metà campo.

Probabili formazioni

ARSENAL (4-3-1-2): Cech; Bellerin, Koscielny, Mustafi, Maitland-Niles; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Wellbeck, Ozil.. Allenatore: Wenger

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone. Allenatore: Gattuso













