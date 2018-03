LIVE Pagelle Arsenal-Milan, Europa League in DIRETTA: i rossoneri di Gattuso a caccia dell’impresa per volare ai quarti

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Arsenal-Milan, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Rossoneri chiamati all’impresa in quel di Londra, visto che devono rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata a San Siro. Il Milan è dalla vittoria in campionato contro il Genoa all’ultimo secondo. Un successo che può dare fiducia in vista di questa sera e soprattutto che ha rilanciato Andre’ Silva. Il portoghese ha segnato il goal vittoria e verrà lanciato titolare da Gennaro Gattuso.

Calcio d’inizio alle ore 20.45 e seguite con noi la DIRETTA di OA Sport delle pagelle di Arsenal-Milan.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA