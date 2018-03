Dinamo Kiev-Lazio, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo degli ottavi di Europa League

Serata di Europa League. Oggi sono in programma le gare di ritorno degli ottavi di finale. La Lazio vola a Kiev per affrontare la Dinamo e porre rimedio al 2-2 dell’andata. Serve la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi, o quantomeno pareggiare con almeno tre gol. Un risultato fattibile, considerando la vena realizzativa di Ciro Immobile, che domenica ha raggiunto quota 24 in campionato. Il tecnico dei biancocelesti si affiderà ai suoi uomini migliori, per proseguire la cavalcata in Europa.

Dinamo Kiev-Lazio è in programma giovedì 15 marzo alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 4 HD, con la possibilità di assistere al match anche su Sky Go.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Kiev-Lazio.

Il programma

Giovedì 15 marzo

ore 19.00 Dinamo Kiev – Lazio













Foto: Gianfranco Carozza