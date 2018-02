Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche

Si comincia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cerimonia d’apertura, le gare entrano nel vivo. È così per lo slittino: domani comincerà la gara del singolo maschile, con le prime due delle quattro manche previste. Una novità, perché mai nel corso di questa stagione si è corso su quattro discese, aspetto che mette ancor più pepe ad una gara che promette spettacolo ed equilibrio.

I due favoriti della vigilia sono il russo Roman Repilov (che come i suoi connazionali gareggia sotto la bandiera olimpica) e il tedesco Felix Loch: il primo è stato incredibile nelle prove di discesa, il secondo è il due volte campione in carica e uomo da battere. Ma la lotta non è ristretta a questi due contendenti perché sono pronti ad inserirsi l’austriaco Wolfgang Kindl, l’americano Chris Mazdzer e un altro russo, Semen Pavlichenko. Ma ci sono anche gli azzurri: Dominik Fischnaller qui ha vinto lo scorso anno mentre suo cugino Kevin ha mostrato ottime cose nelle prove di discesa. Le carte in regola per stupire ci sono tutte. Il freddo e la lunghezza della gara, poi, potrebbe giocare un fattore decisivo.

La prima manche è prevista per sabato 10 febbraio alle ore 11.10 italiane (in Corea saranno le 19.10), mentre la seconda è in programma a seguire. Diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in streaming su Eurosport Player e su Rai Play.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del singolo maschile di slittino.

La startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile

1 OAR PAVLICHENKO Semen

2 AUT KINDL Wolfgang

3 GER LUDWIG Johannes

4 ITA FISCHNALLER Dominik

5 GER LOCH Felix

6 OAR REPILOV Roman

7 AUT EGGER Reinhard

8 LAT APARJODS Kristers

9 USA WEST Tucker

10 GER LANGENHAN Andi

11 AUT GLEIRSCHER David

12 SVK NINIS Jozef

13 USA MAZDZER Chris

14 ITA FISCHNALLER Kevin

15 POL SOCHOWICZ Mateusz

16 CZE HYMAN Ondrej

17 LAT KIVLENIEKS Inars

18 ROU CRETU Valentin

19 CAN EDNEY Sam

20 ITA RIEDER Emanuel

21 LAT DARZNIEKS Arturs

22 OAR FEDOROV Stepan

23 USA MORRIS Taylor

24 CAN WATTS Reid

25 CAN MALYK Mitchel

26 POL KUROWSKI Maciej

27 AUS FERLAZZO Alex

28 BUL ANGELOV Pavel

29 KOR LIM Namkyu

30 SLO SIRSE Tilen

31 GBR ROSEN Adam

32 UKR MANDZIY Andriy

33 SVK SIMONAK Jakub

34 GBR STAUDINGER Rupert

35 UKR DUKACH Anton

36 GEO SOGOIANI Giorgi

37 IND KESHAVAN Shiva

38 TPE LIEN Te-An

39 ROU TUREA Andrei

40 KAZ KOPYRENKO Nikita

Foto: Paola Castaldi