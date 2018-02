LIVE Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Gleirscher sorprende tutti, indietro i Fischnaller

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live delle prime due manche del singolo maschile di slittino (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per quanto visto nelle prove libere, gli azzurri possono giocarsi delle concrete chance di podio, anche se la concorrenza appare agguerritissima. Dominik Fischnaller ha vinto su questo budello nella passata stagione in Coppa del Mondo. Lo apprezza molto, anche se nelle discese di allenamento ha ottenuto riscontri altalenanti, con qualche errore di troppo. Il cugino Kevin, invece, ha mostrato un feeling eccezionale, realizzando sempre dei tempi di primissima fascia. Per poter covare ambizioni di medaglia, i nostri portacolori dovranno essere perfetti, a partire dalle prime due discese di oggi. Il favorito numero uno sarà il tedesco Felix Loch, a caccia di un leggendario tris consecutivo ai Giochi. Fa paura il russo Roman Repilov, il migliore in assoluto nel corso delle prove libere. Nella corsa al podio bisognerà fare i conti anche con l’austriaco Wolfgang Kindl ed il russo Semen Pavlichenko. Più defilati, ma comunque da non sottovalutare anche gli americani. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!

