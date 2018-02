Sci alpino, Discesa femminile Olimpiadi PyeongChang 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza

Domani mercoledì 21 febbraio sarà tempo della discesa femminile a PyeongChang 2018, la gara regina dello sci alpino. Sarà grande spettacolo all’insegna della velocità allo Jeongseon Alpine Centre. Sarà soprattutto caccia a Lindsey Vonn, grande favorita: l’americana ha perso una medaglia certa in superG per via di un errore nel finale e nelle prove si è dimostrata velocissima. La sua prima avversaria sarà Sofia Goggia, che su questa pista ha vinto lo scorso anno e che ha mostrato ottime cose fin qui: anche per lei è stato il superG dei rimpianti e l’obiettivo è riscattare quella gara. La medaglia è alla sua portata ma le avversarie non mancheranno: dalle austriache Cornelia Huetter e Ramona Siebenhofer, all’atleta del Liechtenstein Tina Weirather, alle svizzere Lara Gut, Michelle Gisin e Corinne Suter. In tante possono dire la loro e tra queste anche Nadia Fanchini. Ci proverà anche Federica Brignone, in un quartetto azzurro completato da Nicol Delago.

I pettorali di partenza della discesa femminile a PyeongChang 2018

1 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

2 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

3 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE

4 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

6 206668 WEIDLE Kira 1996 GER

7 537544 VONN Lindsey 1984 USA

8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

9 516138 GUT Lara 1991 SUI

10 538573 ROSS Laurenne 1988 USA

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT

12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT

13 516284 GISIN Michelle 1993 SUI

14 538685 McKENNIS Alice 1989 USA

15 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER

16 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA

17 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT

18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI

21 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA

22 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

23 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA

24 565320 FERK Marusa 1988 SLO

25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

26 45331 SMALL Greta 1995 AUS

27 107583 REMME Roni 1996 CAN

28 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON

29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

30 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE

31 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK

32 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE

33 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN

34 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

35 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI

36 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

37 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK

38 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL

39 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

Orario d’inizio e come vederla in tv

La discesa femminile è in programma mercoledì 21 febbraio alle ore 3.00 italiane, le 11.00 di PyeongChang. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Raidue ed Eurosport e in streaming su Rai Play ed Eurosport Player, servizio disponibile anche per i clienti di Tim Vision.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa femminile di PyeongChang 2018.

Il programma

Mercoledì 21 febbraio

ore 3.00 italiane Discesa libera femminile

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto