Pallanuoto, A1 2018: l’AN Brescia si impone nell’anticipo della quindicesima giornata sull’Ortigia

Anticipo per la quindicesima giornata del campionato di pallanuoto maschile: in una Sicilia tormentata dalla pioggia è andata in scena oggi la sfida tra la padrona di casa Ortigia e l’AN Brescia. Nessun problema per i lombardi, nettamente favoriti sulla carta: 12-17 il risultato finale, frutto di una prima metà di gara praticamente perfetta per la banda guidata da Sandro Bovo. Brilla su tutti il croato Petar Muslim, che si mette in luce con una cinquina; bene anche il mancino Alessandro Nora, a segno con una tripletta.

CC ORTIGIA-AN BRESCIA 12-17

CC ORTIGIA: Patricelli, Cassia, Abela, Jelaca 2, Di Luciano 3, Lindhout 1, Tringali 1, Giacoppo 1, Rotondo, Vapenski 1, Casasola 2, Napolitano 1, Caruso. All. Piccardo

AN BRESCIA: Del Lungo, Guidi 1, Presciutti 1, Manzi 2, Paskovic 2 (1 rig.), Rizzo 1 (1 rig.), Muslim 5, Nora 3, Presciutti 1, Bertoli, Janovic 1, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Pascucci e Piano

Parziali 4-6, 2-5, 3-4, 3-2

Inizio gara posticipato alle 16.30 a Catania causa avverse condizioni meteo a Siracusa. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: CC Ortigia 2/6, AN Brescia 4/7 + 3 rigori (Patricelli para un rigore a Rizzo nel primo tempo). Spettatori 200 circa.

Foto: Renzo Brico