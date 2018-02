LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: sfilano le 91 nazioni. Arianna Fontana la portabandiera dell’Italia!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi dedicati agli sport di neve e ghiaccio!

L’attesa è molta per assistere allo spettacolo della Cerimonia, la celebrazione dello sport e dei suoi valori. Ci sarà il consueto spettacolo tra coreografie, musica, giochi di luce ed un racconto di storia e tradizione che porterà al momento clou, quello più atteso, ovvero la sfilata delle delegazioni. Saranno 91 (90 + gli atleti russi che gareggiano sotto la bandiera olimpica). Come al solito sarà la Grecia ad aprire, seguita da tutte le altre nazioni in ordine alfabetico sudcoreano. L’Italia entrerà nello stadio per 59esima, con Arianna Fontana nelle vesti di portabandiera, con il compito di guidare la delegazione di 121 atleti azzurri. Attesissima, poi, la sfilata delle due Coree, un momento storico che vedrà le due nazioni uscire contemporaneamente, un segno di pace e distensione dopo le tensioni politiche, in pieno spirito olimpico. Dopo la sfilata sarà la volta del giuramento solenne degli atleti e la sempre spettacolare accensione del braciere, il simbolo delle Olimpiadi.

È uno degli eventi cruciali dei Giochi Olimpici, un mix di emozioni e spettacolo. La cerimonia comincerà alle ore 12.00: noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi su quanto succede all’interno dello Stadio Olimpico. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018!

Il programma della Cerimonia d’apertura – L’ordine delle Nazioni

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: sito PyeongChang 2018