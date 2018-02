Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, cerimonia inaugurale: quando sfilerà l’Italia? L’ordine delle nazioni e l’orario d’inizio

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 rappresenterà uno degli eventi cruciali dei Giochi, uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati e non solo: gli occhi di tutto il Mondo saranno puntati sulla Corea del Sud nella giornata di venerdì 9 febbraio. Quando in Italia sarà l’ora di pranzo (ore 12.00) i riflettori si accenderanno sullo Stadio e ci appresteremo a vivere circa tre ore di passione, pathos, fascino, spettacolo nel pieno di tutti i valori della rassegna a cinque cerchi: fratellanza, unione, pace.

Tutte le Nazioni sfileranno insieme e apriranno le danze in vista delle gare che ci terranno compagnia per le prossime due settimane tra neve e ghiaccio. Saranno 91 le delegazioni presenti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 90 Paesi più gli atleti olimpici della Russia che gareggeranno sotto la sigla OAR e sotto la bandiera a cinque cerchi. Una vera e propria parata di campioni che animeranno la Cerimonia d’Apertura, il miglior modo per inaugurare l’evento sportivo più importante dell’anno. L’Italia si affiderà ad Arianna Fontana ma saranno tanti i big tra cui spiccano Martin Fourcade per la Francia, Anna Veith per l’Austria, Emil Svendsen per la Norvegia. Ci sarà davvero da divertirsi.

La Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 inizierà alle ore 12.00 italiane (le 20.00 locali): nel buio e nel gelo polare (si preannunciano 20 °C sotto zero) di questa cittadina sudcoreana, le varie delegazioni sfileranno seguendo l’ordine alfabetico nella lingua locale ma come sempre con le due classiche eccezioni cioè la Grecia aprirà la parata in virtù di Paese fondatore dei Giochi mentre la Corea (unificata Nord-Sud) la chiuderà in qualità di Paese organizzatore.

L’Italia sfilerà per 59esima, quindi poco dopo la metà della parata: presumiamo tra le 13.30 e le 14.00 ma naturalmente queste manifestazioni non hanno tempi ben definiti. Prevista naturalmente anche l’accensione del braciere olimpico, i vari giuramenti e la dichiarazione ufficiale di apertura delle Olimpiadi da parte delle autorità.

Di seguito l’ordine delle varie Nazioni alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’orario d’inizio e il programma dell’evento che sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player (oltre che su Sky Go e Premium Player), in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

VENERDI’ 9 FEBBRAIO:

12.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

ORDINE DELLA SFILATA













(foto Renzo Brico)