Italia-Olanda Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Italia è pronta a scendere in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri affronteranno stasera l’Olanda in un match che potrebbe già essere decisivo per la qualificazione: a passare il turno sono infatti le migliori tre del girone (che comprende anche Croazia e Romania) e l’Italia ha già vinto i suoi primi due impegni. Il punteggio accumulato contro le altre due qualificate, poi, verrà conservato ed è quindi importante evitare passi falsi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

La partita è in programma venerdì 23 febbraio alle ore alle ore 20.15 e sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport 2 HD ed in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda.

Il programma

Venerdì 23 febbraio

ore 20.15 Italia – Olanda













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo