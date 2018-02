LIVE Italia-Olanda, Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA: 63-48, azzurri avanti al termine del 3° quarto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale accederanno le prime tre squadre (conservando il punteggio maturato contro le altre due qualificate). Purtroppo l’avvicinamento alla partita non ha portato buone notizie all’Italia. Sarà una nazionale segnata sicuramente dalle due pesanti assenze di Pietro Aradori ed Alessandro Gentile. Sacchetti perde due giocatori fondamentali e si aspetta, dunque, una risposta dall’intero gruppo ed in particolare da Amedeo Della Valle, designato sulla carta come il leader offensivo di questa Italia.

1′ Grande giocata di Filloy che con uno stile stupendo entra ed esegue un tiro magistrale: 65-50 per gli azzurri.

1′ VOORN realizza con un ottimo gioco sotto canestro, 63-50 per l’Italia.

INIZIA IL QUARTO QUARTO! Bello il clima al Palaverde con il pubblico che intona l’Inno di Mameli. Che clima!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

8′ Ingenuità di Flaccadori che cerca una stoppa improbabile su Oudendag che realizza e subisce fallo per un gioco da tre punti. Realizza l’olandese e lo score recita: 63-48.

8′ Ottima penetrazione di Flaccadori che batte il difensore olandese e vola a cenestro: 63-45.

8′ Tripla i Williams dall’angolo, sfruttando una difesa non attenta degli azzurri: 61-45 per gli azzurri.

8′ Ruba palla Filloy e layup facile facile per lui e 61-42, +19 per gli uomini di Sacchetti a 1’17 dal termine del terzo quarto.

7′ Non sfrutta la chance ed azzurri sempre avanti di 17 punti.

6′ Fallo tecnico per Flaccadori che riceve un colpo e reagisce in maniera impropria regala due tiri liberi e possesso agli orange.

6′ Ancora lui, Kloof che trova la rete con grande fisicità. 59-42 per gli azzurri.

6′ Flaccadori si fa sentire sotto canestro e con una gran giocata va a canestro con estrema convinzione: 59-40 per i nostri giocatori.

5′ KLOOF!!!!! Svetta ancora su tutti al rimbalzo e schiacciata al volo: 57-40 per i ragazzi di Sacchetti.

4′ SIMONE FONTECCHIO!!!! 3 PUNTI!! Altro ottimo tiro ben costruito dall’Italia: 57-38 per l’Italia.

4′ Ottimo tiro costruito dall’Italia con Flaccadori che, chiamato in causa, realizza dall’angolo: 54-38 per gli azzurri.

4′ SCHIACCIONE DI KLOOF!!! 52-38 per l’Italia che subisce in maniera troppo passiva l’iniziativa. 52-38 per gli azzurri.

3′ Franke penetra e trova la via del canestro riuscendo a realizzare i primi 2 punti del 3° quarto mentre l’Italia cincischia un po’ troppo in avanti.

2′ 3/3 per l’azzurro, con l’Italia che vola a 18 punti.

2′ INGENUITA’ DI FRANKE!!! Della Valle aspetta che il giocatore olandese commetta fallo sul tiro da tre punti e l’orange casca nella trappola dell’italiano.

2′ Fallo in attacco di De Jong e schiacciata devastante per Abass nel possesso palla successivo. 49-34 per i ragazzi di Sacchetti.

1′ Violazione dei 24″ per l’Olanda, frutto anche di un’ottima difesa degli azzurri.

1′ Ottimo arresto, tiro per Burns che trova solo la retina e 47-34 per l’Italia.

VIA AL TERZO PERIODO!!!

Tra poco si riprende con Della Valle top scorer con 11 punti in una partita non entusiasmante per gli azzurri ma il 18/19 dai liberi è un dato non certo trascurabile.

FINISCE IL PRIMO TEMPO CON GLI AZZURRI AVANTI 45-34!!! Intervallo lungo.

8′ Gran palla di Schaftenaar ed Oudendang vince il duello fisico con Biligha, realizzando il gioco di tre punti.

8′ 2/2 per Della Valle e possesso palla per gli azzurri che però non porta a nulla.

8′ Fallo antisportivo di Hammink su Della Valle e chance per l’azzurro di aumentare il vantaggio. 45-31 per gli azzurri.

8′ Penetrazione di Kloof che stavolta mette a segno due punti importanti, 43-31 per l’Italia.

7′ LA BOMBA DI SACCHETTI!!! 43-29 per l’Italia e +14.

7′ Fallo discutibile di Sacchetti su Schaftenaar con l’olandese che fallisce entrambi i liberi.

6′ 2 punti importanti per l’Italia che recupera palla con Filloy, innescando Della Valle che realizza con un layup comodo. 40-29 per gli azzurri.

6′ Brutta palla persa dagli azzurri con Vitali che esegue un passaggio prevedibile ed è poi costretto al fallo. Entra Filloy al posto del playmaker azzurro.

5′ Sbaglia Kloof ed azzurri in possesso palla.

5′ Kloof va al ferro, batte Pascolo, fallo dell’azzurro e canestro con tiro libero supplementare. 38-29 a 3’27” dal termine.

4′ 2/2 per Vitali dai liberi, frutto di un’altra penetrazione ottimamente costruita dall’attacco italiano. 38/27 per gli azzurri.

3′ Ancora Schaftenaar! Tripla per lui e 36-27, Olanda torna in partita.

3′ Violazione di 3″ degli azzurri che forse si sono un po’ fermati ora.

3′ Schaftenaar altri 2 punti facendosi sentire sotto i tabelloni e regalando un po’ di ossigeno agli orange. 36-24 e -12 per i tulipani.

3′ KLOOF!!!! CHE SCHIACCIATA! Vola sul canestro l’olandese che anticipa tutti e schiaccia con una fiscità pazzesca 36-22.

3′ 1/2 per l’azzurro e 36-20 per l’Italia.

3′ DELLA VALLE DI FORZA!!!! Apre in due la difesa conquistando due liberi da vero campione!

2′ Bravissimo Pascolo che con le sue mani dolci fa sentire solo la retina: 2 punti per lui e 35-20 per l’Italia. Timeout orange.

2′ Grande giocata di Van der Mars che con una rovescia al tabellone ottiene punti. 33-20 per gli azzurri.

2′ 3/2 per Burns! 33-18 per l’Italia che continua ad andare ad alta velocità!

2′ BRAVISSIMO BURNS!!! Penetrazione straripante e canestro con tiro libero supplementare.

1′ Rimbalzo offensivo conquistato ottimamente Van der Mars che stavolta va a segno: 30-18 per l’Italia.

1′ Un cecchino Della Valle! 3/3 e 30-16 per l’Italia in quest’inizio di 2° quarto.

1′ Molto bravo Della Valle che, in fase di transizione, sfrutta il rientro rabbioso di Williams e fallo con tre liberi a disposizione.

1′ Abass realizza e possesso palla italiano. 27-16 per il Bel Paese.

1′ Fallo tecnico contro la panchina olandese che chiedeva un fallo dopo la penetrazione di Williams contro Filloy.

1′ Grande attacco di Slagter che fa saltare a vuoto Filloy e mette a segno una bomba da 3: 26-16 per gli azzurri.

RIPRENDE L’INCONTRO CON IL SECONDO QUARTO!! Palla per gli olandesi.

FINISCE IL PRIMO IL QUARTO!!! 26-13, azzurri super convincenti al Palaverde!

8′ Tiri liberi per l’Olanda con un fallo di Sacchetti, entrato per questi ultimi scampoli di partita. 1/2 per lui .

8′ Ultimi secondi di questo 1° periodo e Burns si conquista due tiri liberi con la penetrazione: 2/2 per lui, infallibile dalla lunetta.

7′ Gran palla di Filloy!!!! Biligha schiaccia e 24-12. L’Italia doppia lo score dell’Olanda.

7′ FLACCADORIIII!!!!! Altra conclusione da 3 punti per lui ed Italia in vantaggio 22-12.

6′ Tre punti e sempre lui Shaftenaar con una bomba riporta a galla gli olandesi. 19-12 per l’Italia.

6′ 2/2 di Shaftenaar che si guadagna due liberi realizzati per fallo di Biligha.

5′ FLACCADORIII!!!! 3 punti per il neo entrato. Che inizio per lui. 19-7 per l’Italia.

5′ Palleggio, arresto e tiro per Franke ed altri 2 punti 16-7.

5′ 1/2 per gli olandesi ma ancora in possesso di palla per gli oranke.

5′ Ottima penetrazione di Williams, battuto Della Valle, costretto al fallo.

5′ 2/2 per il centro italiano e 16-4. Che miglioramento avuto dalla lunetta per lui.

4′ Fallo in attacco degli olandesi con gli azzurri bravissimi ad opporsi alla fisicità degli avversari. Fino a questo momento prestazione perfetta. Tiri liberi per Biligha.

4′ 2/2 ancora per lui e 14-4 per l’Italia. Esce il giocatore ex canturino e dentro Fontecchio.

4′ Che rimbalzo per Abass che cerca la schiacciata dopo il tiro sul ferro di Pascolo conquistandosi altri due tiri liberi.

3′ Momento complesso per l’Olanda che perde l’ennesimo pallone (4 palle perse) ed arriva il timeout dalla panchina olandese. Italia molto presente e concentrata nella propria metà campo.

3′ 2/2 per l’azzurro e 12-4 per gli azzurri ai 5’17 dal termine del 1° periodo.

3′ Ottimo assist di Vitali in penetrazione per Abass che guadagna 2 liberi.

3′ Tante palle perse dall’Olanda in questa fase.

2′ Kloof gestisce bene il possesso palla ed il fischio arbitrale va contro la difesa azzurra. Si chiude però bene la retroguardia azzurra che riparte in contropiede. Burns stavolta non trova i due punti comodi, per eccessiva comoda.

2′ Burns che inizio!! I rimbalzi sono tutti suoi e 4 punti negli ultim due possessi per lui. 10-4.

2′ Altri due punti sotto canestro di Van der Maars 6-4

1′ BOMBA DI BURNS!!!! 6-2 per gli azzurri

1′ Penetrazione di Voorn che vale 2 punti per l’Olanda

1′ TRE PUNTI!!!! Sempre lui!!! Andrea Della Valle va a segno con la bomba di tre.

1′ Possesso per l’Olanda, azzurri che iniziano con Burns, Della Valle, Vitali, Burns e Pascolo. Vitali nel ruolo di playmaker.

SI COMINCIAAA!!!

20.15: CHE ATMOSFERA!!!! Palaverde tutto esaurito! Si spera che il seguito del pubblico sappiano dare la carica giusta agli azzurri.

20.10: E’ il momento degli inni nazionali!

20.09: Entrano in campo gli azzurri di Sacchetti e l’atmosfera al Palaverde è quella delle grandi occasioni.

20.06: Clamorosa la sconfitta della Croazia con la Romania (56-58) con gli slavi praticamente fuori.

20.05: 10′ all’inizio del match del Palaverde!

20.03: Servirà lo stesso Amedeo Della Valle, finalmente esploso in azzurro, ma serviranno soprattutto gli Abass, i Burns, i Biligha, l’anima del nuovo corso targato Sacchetti. Tornerà, poi, Davide Pascolo, uno che non si tira mai indietro quando c’è da lottare, e il talento, che non manca a questo gruppo, dei giovani Flaccadori e Fontecchio così come di Polonara, poco protagonista a novembre.

19.58: L’Italia dovrà ripartire dal gruppo più che dai singoli. Servirà lo stesso atteggiamento mostrato nei primi due incontri. La grinta, la voglia di sporcarsi le mani, di aiutarsi e sacrificarsi. Le stesse qualità che hanno consentito di dominare la Croazia (pur rimaneggiata). Già, perché se è vero che Gentile fu fondamentale per tenere gli azzurri a contatto, la partita la decisero le “seconde linee” (Aradori in panchina per quasi tutto il secondo tempo).

19.54: Le incognite, però, riguardano proprio l’Italia. Mancheranno due pedine fondamentali, il capitano Pietro Aradori e Alessandro Gentile. La partita con l’Olanda sarà dunque una sorta di prova del nove per tutti gli altri, per confermare anche senza i due leader le cose positive mostrate a novembre. I due giocatori della Virtus, infatti, non sono stati i migliori del primo doppio impegno a livello statistico, ma hanno saputo far valere la loro maggiore esperienza nei momenti chiave di entrambe le partite. Ora tocca agli altri.

19.52: L’Olanda non dovrebbe rappresentare un avversario particolarmente proibitivo. Gli orange, però, sono capaci di tutto, come dimostrato a novembre quando in pochi giorni sono riusciti a sorprendere la Croazia e poi soccombere con la Romania. Ci sarà da fare attenzione soprattutto a Yannick Franke, talento 21enne che milita a Trento, ma anche ad un gruppo che offrirà agli azzurri l’eterno problema di dover fronteggiare avversari più grossi e dotati fisicamente.

19.50: L’Italbasket di Meo Sacchetti torna in campo. Dopo la finestra di novembre il primo avversario del doppio impegno di questa parentesi sarà l’Olanda. La classifica parla chiaro: gli azzurri guidano il raggruppamento (che comprende anche Croazia e Romania) a punteggio pieno. Una vittoria, quindi, avvicinerebbe l’Italia alla seconda fase, alla quale accederanno le prime tre squadre (conservando il punteggio maturato contro le altre due qualificate).

19.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’importantissima Italia- Olanda, match di qualificazioni ai Mondiali 2019.

