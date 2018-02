Come vedere in tv le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti gli appuntamenti e i palinsesti di Eurosport e RAI

Dall’8 al 25 febbraio tutti comodi davanti al televisori per gustarsi le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’evento sportivo più importante dell’anno merita di essere seguito nella sua totalità, momento per momento, per non perdersi davvero nulla. Sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, i più grandi atleti del Pianeta si daranno battaglia a suon di grandi prestazioni con l’obiettivo di conquistare una delle tanto agognate medaglie: si preannunciano dei duelli al fulmicotone e delle prestazioni di assoluto rilievo. Lo spettacolo è assicurato in tutti gli sport inseriti nel programma a cinque cerchi: 15 discipline e 102 titoli in palio, oltre 300 medaglie e 16 giorni di gara da vivere integralmente.

Gli appassionati potranno seguire in tv le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sintonizzandosi sui canali di Eurosport, disponibili sia sulla piattaforma Sky che su Mediaset Premium: su Eurosport 1 verranno trasmesse tutte le gare degli italiani in modo da non perdersi neanche un secondo delle performance degli azzurri ma sarà possibile seguire anche i momenti più importanti, a partire dalla Cerimonia d’Apertura. Su Eurosport 2 verranno proposte tutte le Finali e tanto altro ancora. Ovviamente ci si alternerà tra le varie discipline ma i super appassionati avranno a loro disposizione Eurosport Player: sarà l’utente a selezionare il campo gara da seguire e a scegliere il suo sport preferito in modo da seguire tutte le sue gesta. Si parla di 900 ore di copertura live: dalla 01.00 di notte a pomeriggio inoltrato senza dimenticare approfondimenti, repliche, highlights, rubriche.

Per chi non è abbonato a Eurosport? Niente paura perché la Rai ha acquistato un pacchetto di 100 ore in modo da offrire in chiaro il meglio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Su RaiSport e RaiDue verranno trasmesse tutte le gare degli italiani e i migliori momenti dei Giochi.

