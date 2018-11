Arianna Fontana incoronata come miglior atleta delle Olimpiadi di PyeongChang 2018!

Arianna Fontana è stata premiata come miglior atleta femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un grandissimo riconoscimento per l’azzurra che in quell’occasione era riuscita a salire sul podio per ben tre volte, mettendosi al collo anche quella medaglia d’oro che le mancava. La valtellinese è stata insignita del riconoscimento in occasione della XXIII Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Mondiali che si è svolta oggi a Tokyo (Giappone).



L’ANOC ha voluto ricordare i trionfi della nostra campionessa di short track che oggi è salita sul palco anche per presentare la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La nostra portabandiera ai Giochi in Corea del Sud ha scritto la storia toccando quota otto medaglie a cinque cerchi in quattro edizioni, diventando la seconda italiana più medagliata di sempre nella massima rassegna del ghiaccio e della neve.













Foto: Renzo Brico