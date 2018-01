Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: copertura tv e streaming senza precedenti per Eurosport. Tutti i telecronisti, gli inviati e le rubriche

Eurosport si è garantito i diritti per la trasmissione esclusiva delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ogni singolo minuto della rassegna a cinque cerchi, in programma dal 9 al 25 febbraio, sarà visibile esclusivamente sul network a pagamento le cui immagini vanno in onda sia sulla piattaforma Sky che su quella di Mediaset Premium. Dirette tv e dirette streaming per garantire a tutti gli appassionati una copertura capillare, totalizzante, avvolgente come merita una rassegna a cinque cerchi. Scopriamo meglio quale sarà la copertura garantita da Eurosport.

Un canale tematico dedicato agli azzurri in gara per non perdersi nemmeno un minuto di gara dei nostri atleti grazie a una regia personalizzata che garantirà anche interviste e collegamenti direttamente dai campi gara e dallo studio in Corea del Sud. Previsto uno studio a Milano con approfondimenti, curiosità e ospiti speciali: 24 ore su 24 con le dirette dalla 01.00 di notte fino alle 17.00.

Sono previste più di 4000 ore di copertura tv, oltre 100 eventi e 900 ore di diretta: Olimpiadi senza un minuto di pausa, di giorno e di notte. Tutte le finali, tutti gli eventi da non perdere e, come detto, tutte le prove dei 121 italiani impegnati ai Giochi.

Eurosport Player permetterà di seguire tutte le gare anche in diretta streaming e, soprattutto, di personalizzare la propria esperienza olimpica, scegliendo le discipline preferite e dunque quale evento seguire in un determinato momento.

Eurosport ha stretto anche una partnership speciale con TIM che sarà Official Mobile Broadcaster delle Olimpiadi. Tutti i clienti del gestore telefonico potranno accedere, tramite l’app di Eurosport, a una sezione dedicata con contenuti esclusivi, news, highlights.

Alle 8 del mattino subito gli highlights con tutte le gare della notte, poi alle 15.30 un appuntamento con Casa Italia e alle 22.00 uno show serale che si protrarrà fino all’inizio delle dirette del giorno dopo. Attenzione anche alle novità tecnologiche con realtà aumentata, commenti in campo, time machine, virtual reality.

Saranno impegnati tutti i telecronisti di Eurosport che durante l’anno ci accompagnano con le varie prove di Coppa del Mondo accompagnati da talenti di lusso come Giorgio Rocca, Karen Putzer, Gabriella Paruzzi e internazionali come Kjetil Aamodt, Lasse Kius, Anja Paerson, Sven Hannawald e Bode Miller.