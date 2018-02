Atletica, Mondiali Indoor 2018 – L’Italia si affida a Fabrizio Donato e Alessia Trost: le medaglie sembrano lontane

L’Italia sarà presente con una pattuglia ridotta ai Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Tredici azzurri proveranno a mettersi in luce in una rassegna iridata che si preannuncia di elevato livello. Senza mezzi termini: le speranze di medaglia della nostra Nazionale sono davvero ridotte al lumicino. La carta migliore è quella dell’infinito capitano Fabrizio Donato che a 41 anni vestirà la casacca azzurra per la 45esima volta in carriera. Il laziale ha saltato 16.94 metri agli Assoluti, nona misura tra gli atleti iscritti. In una classifica dominata da Dos Santos, Evora, Claye, Zango, Carter (tutti oltre i 17.20) sarà difficile farsi strada ma il vicecampione europeo è l’unico che può regalarci la magia.

Sulla carta Alessia Trost potrebbe ottenere un risultato interessante in un contesto dominato da Mariya Lasitskene-Kuchina (2.04 di stagionale) ma la friulana, ripescata dalla IAAF, stenta ad andare oltre 1.90 con continuità: servirebbe una misura attorno a 1.97 per poter puntare al podio sfidando le varie Cunningham, Levchenko, Demireva, Spencer. Da non sottovalutare la staffetta femminile, ci si aspettano prestazioni dignitose da parte da Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo sui 400m (frazioniste che si uniranno a due tra Chiara Bazzoni, Marta Milani, Maria Enrica Spacca). Potrebbero passare un turno gli ostacolisti Paolo Dal Molin, Hassane Fofana e Veronica Borsi con la grande novità di Elisa Di Lazzaro. A completare il parterre la velocista Anna Bongiorni e Yassin Bouih sui 3000m.













(foto pagina Facebook Fabrizio Donato)