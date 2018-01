Sci alpino, Slalom Schladming 2018: le pagelle. Hirscher fenomeno da record, Kristoffersen preso a pallate, risveglio Moelgg e Gross

Oggi si è disputato lo slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle delle Night Race.

MARCEL HIRSCHER: 10. Manca in visibilio i 50mila spettatori della Planai che aspettavano un successo della loro stella indiscussa. L’austriaco domina entrambe le manche e torna a trionfare nella Night Race battendo Kristoffersen nella rivincita dello scorso anno e anche di Kitzbuehel. Taglia il traguardo delle 54 vittorie eguagliando un mito come Hermann Maier.

HENRIK KRISTOFFERSEN: 9. L’unico in grado di contenere il marziano Hirscher, anche lui proviene da un altro Pianeta e cerca il secondo successo consecutivo nella Classica ma questa volta si deve inchinare al cospetto del rivale e delle palle di neve che i tifosi gli lanciano addosso durante la seconda manche

DANIEL YULE: 7,5. Alle spalle dei due marziani c’è lo svizzero che si prende oltre due secondi di distacco da Hirscher ma può comunque ritenersi soddisfatto in vista delle Olimpiadi.

MANFRED MOELGG: 6,5. Ci mette tantissimo cuore e arriva a due decimi dal podio. Quinta posizione importante dopo delle uscite opache, il nostro veterano non molla la presa e batte un colpo in vista di PyeongChang. Nella Classica saltano fuori i veri Campioni e lui oggi non si è nascosto.

STEFANO GROSS: 6. Ottimo terzo dopo la prima manche, scivola fino in settima posizione a causa di un errore. Spreca una ghiotta occasione ma quantomeno si sono visti dei raggi di luce: il suo talento è indiscusso, vedremo come si comporterà in Corea del Sud.